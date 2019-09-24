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24 сентября 2019, 00:56

Новую Skoda Octavia покажут в ноябре

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Фото: kolesa.ru
Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года. Премьеру приурочат к 60-летию модели «Octavia», ведь самый первый автомобиль с таким именем появился в продаже в 1959 году.
Новую Skoda Octavia покажут в ноябре

Фото: kolesa.ru

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Премьера семейства Octavia нового поколения состоится через полтора месяца в чешской штаб-квартире Skoda. Новинка неоднократно попадала в объективы фотошпионов. По всей видимости, первым на рынок выйдет универсал, чуть позже дебютирует более популярный в России лифтбек.

Самое главное, что известно на сегодняшний день - Octavia нового поколения избавится от спорной двухсекционной головной оптики, появившейся в результате рестайлинга на модели третьей генерации. Изменится форма задних фонарей, а силуэт лифтбека сохранит знакомые очертания с длинным задним свесом, широкой пятой дверью и вместительным багажником. В целом автомобиль станет немного крупнее и получит более богатое оснащение. В моторной гамме серьезных изменений не ожидается.

Интерьер выполнят в духе нового хэтчбека Skoda Scala с цифровой приборной панелью и горизонтально ориентированным тачскрином медиасистемы. В список доступного оснащения войдет полностью светодиодная оптика, двухзонный «климат», адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности движения, система мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и медиасистема с функцией голосового управления. Продажи новой Skoda Octavia начнутся уже в следующем году.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
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Новую Skoda Octavia покажут в ноябре
{{material_126971}}Премьера семейства Octavia нового поколения состоится через полтора месяца в чешской штаб-квартире Skoda. Новинка неоднократно попадала в объективы фотошпионов. По всей видимости, первым на рынок выйдет универсал, чуть позже дебютирует более популярный в России лифтбек.Самое главное, что известно на сегодняшний день - Octavia нового поколения избавится от спорной двухсекционной головной оптики, появившейся в результате рестайлинга на модели третьей генерации. Изменится форма задних фонарей, а силуэт лифтбека сохранит знакомые очертания с длинным задним свесом, широкой пятой дверью и вместительным багажником. В целом автомобиль станет немного крупнее и получит более богатое оснащение. В моторной гамме серьезных изменений не ожидается.Интерьер выполнят в духе нового хэтчбека Skoda Scala с цифровой приборной панелью и горизонтально ориентированным тачскрином медиасистемы. В список доступного оснащения войдет полностью светодиодная оптика, двухзонный «климат», адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности движения, система мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и медиасистема с функцией голосового управления. Продажи новой Skoda Octavia начнутся уже в следующем году.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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