24 сентября 2019, 00:56
Новую Skoda Octavia покажут в ноябре
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Фото: kolesa.ru
Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года. Премьеру приурочат к 60-летию модели «Octavia», ведь самый первый автомобиль с таким именем появился в продаже в 1959 году.
Фото: kolesa.ru
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Самое главное, что известно на сегодняшний день - Octavia нового поколения избавится от спорной двухсекционной головной оптики, появившейся в результате рестайлинга на модели третьей генерации. Изменится форма задних фонарей, а силуэт лифтбека сохранит знакомые очертания с длинным задним свесом, широкой пятой дверью и вместительным багажником. В целом автомобиль станет немного крупнее и получит более богатое оснащение. В моторной гамме серьезных изменений не ожидается.
Интерьер выполнят в духе нового хэтчбека Skoda Scala с цифровой приборной панелью и горизонтально ориентированным тачскрином медиасистемы. В список доступного оснащения войдет полностью светодиодная оптика, двухзонный «климат», адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности движения, система мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и медиасистема с функцией голосового управления. Продажи новой Skoda Octavia начнутся уже в следующем году.
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21.08.2018, 14:43
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