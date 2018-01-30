30 января 2018, 15:45

Новую технику «КамАЗ» показали в Набережных Челнах

В IT-парке Набережных Челнов сегодня презентованы 16 моделей автотехники «КамАЗ» с элементами инновационных разработок. Среди них – газодизельный КамАЗ-5490, КамАЗ-5490 NEO, самосвалы КамАЗ-6520 «Люкс», КамАЗ-65801, -65802, электробус КамАЗ-6282, рестайлинговый низкопольный автобус НефАЗ-5299, вахтовый автобус на шасси КамАЗ-43118.
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По информации представителей «КамАЗа», автомобили нового модельного ряда пользуются определенным спросом среди российских потребителей. Техника задействована в реализации масштабных госпроектов и эксплуатируется в различных географических и климатических условиях.

К примеру, КамАЗ-6520 «Люкс» оснащен новой комфортабельной кабиной на четырёхточечной подвеске с полным набором опций и 400-сильным двигателем «Евро-4». Грузовик отличается усиленной передней подвеской (максимальная нагрузка на переднюю ось – 9 тонн) и увеличенной до 22 тонн грузоподъёмностью.

В автомобиле – обогреваемая самосвальная платформа с современной гидравликой фирмы HYVA, доказавшей свою надёжность.  

Новости KamAZ, NEFAZ

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По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
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Ирина Овраменко
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
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Новую технику «КамАЗ» показали в Набережных Челнах
По информации представителей «КамАЗа», автомобили нового модельного ряда пользуются определенным спросом среди российских потребителей. Техника задействована в реализации масштабных госпроектов и эксплуатируется в различных географических и климатических условиях. К примеру, КамАЗ-6520 «Люкс» оснащен новой комфортабельной кабиной на четырёхточечной подвеске с полным набором опций и 400-сильным двигателем «Евро-4». Грузовик отличается усиленной передней подвеской (максимальная нагрузка на переднюю ось – 9 тонн) и увеличенной до 22 тонн грузоподъёмностью. В автомобиле – обогреваемая самосвальная платформа с современной гидравликой фирмы HYVA, доказавшей свою надёжность.  
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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