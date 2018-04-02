2 апреля 2018, 14:29
Новую Toyota Camry оценили в 1 399 000 рублей
Российский офис Toyota опубликовал комплектации и цены на седан Camry нового поколения. Базовая версия с 2-литровым двигателем (150 л.с.), 6-ступенчатым «автоматом» и тканевым салоном стоит от 1 399 000 рублей.
В салоны российских дилеров первые автомобили поступят в мае. Новая Toyota Camry предлагается с тремя моторами на выбор и в семи комплектациях. В стоимость базовой версии Стандарт входит полностью светодиодная оптика, 16-дюймовые легкосплавные диски, тканевая отделка салона, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.
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В моторную гамму входят три бензиновых атмосферных агрегата: 2,0 литра (150 л.с.), 2,5 литра (181 л.с.) и 3,5 литра (249 л.с.). Первые два двигателя сочетаются с 6-диапазонным «автоматом», для более мощного мотора предусмотрена 8-диапазонная автоматическая коробка. Топовая версия Executive Safety доступна только с 3,5-литровым V6 и стоит от 2 341 000 рублей.
Производство новой Camry для российского стартовало на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Конкуренцию японской модели могут составить Mazda6 (от 1 336 000 рублей), Skoda Superb (от 1 312 000 рублей), Volkswagen Passat (от 1 499 000 рублей) и Ford Mondeo (от 1 197 000 рублей).
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Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
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