2 апреля 2018, 14:29

Новую Toyota Camry оценили в 1 399 000 рублей

Российский офис Toyota опубликовал комплектации и цены на седан Camry нового поколения. Базовая версия с 2-литровым двигателем (150 л.с.), 6-ступенчатым «автоматом» и тканевым салоном стоит от 1 399 000 рублей.
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  Новую Toyota Camry оценили в 1 399 000 рублей Toyota Camry Новую Toyota Camry оценили в 1 399 000 рублей
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В салоны российских дилеров первые автомобили поступят в мае. Новая Toyota Camry предлагается с тремя моторами на выбор и в семи комплектациях. В стоимость базовой версии Стандарт входит полностью светодиодная оптика, 16-дюймовые легкосплавные диски, тканевая отделка салона, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.

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Обладатели топовых комплектаций дополнительно получат регулировку руля по вылету и наклону, вентиляцию передних сидений, трехзонный климат-контроль, электропривод всех сидений, 10-дюймовый проекционный экран, продвинутую мультимедийную систему с навигацией и 8-дюймовым цветным дисплеем, возможность управлять мультимедиа для задних пассажиров и набор электронных помощников, включая систему мониторинга слепых зон и помощь при выезде с парковки.

В моторную гамму входят три бензиновых атмосферных агрегата: 2,0 литра (150 л.с.), 2,5 литра (181 л.с.) и 3,5 литра (249 л.с.). Первые два двигателя сочетаются с 6-диапазонным «автоматом», для более мощного мотора предусмотрена 8-диапазонная автоматическая коробка. Топовая версия Executive Safety доступна только с 3,5-литровым V6 и стоит от 2 341 000 рублей.

Производство новой Camry для российского стартовало на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Конкуренцию японской модели могут составить Mazda6 (от 1 336 000 рублей), Skoda Superb (от 1 312 000 рублей), Volkswagen Passat (от 1 499 000 рублей) и Ford Mondeo (от 1 197 000 рублей).
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти дело ...
Михаил Степанов
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
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Новую Toyota Camry оценили в 1 399 000 рублей
В салоны российских дилеров первые автомобили поступят в мае. Новая Toyota Camry предлагается с тремя моторами на выбор и в семи комплектациях. В стоимость базовой версии Стандарт входит полностью светодиодная оптика, 16-дюймовые легкосплавные диски, тканевая отделка салона, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.{{material_122815}}Обладатели топовых комплектаций дополнительно получат регулировку руля по вылету и наклону, вентиляцию передних сидений, трехзонный климат-контроль, электропривод всех сидений, 10-дюймовый проекционный экран, продвинутую мультимедийную систему с навигацией и 8-дюймовым цветным дисплеем, возможность управлять мультимедиа для задних пассажиров и набор электронных помощников, включая систему мониторинга слепых зон и помощь при выезде с парковки.В моторную гамму входят три бензиновых атмосферных агрегата: 2,0 литра (150 л.с.), 2,5 литра (181 л.с.) и 3,5 литра (249 л.с.). Первые два двигателя сочетаются с 6-диапазонным «автоматом», для более мощного мотора предусмотрена 8-диапазонная автоматическая коробка. Топовая версия Executive Safety доступна только с 3,5-литровым V6 и стоит от 2 341 000 рублей.Производство новой Camry для российского стартовало на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Конкуренцию японской модели могут составить Mazda6 (от 1 336 000 рублей), Skoda Superb (от 1 312 000 рублей), Volkswagen Passat (от 1 499 000 рублей) и Ford Mondeo (от 1 197 000 рублей).
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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