28 марта 2018, 11:15
Новую Toyota RAV4 представили официально
На автосалоне в Нью-Йорке Toyota показала RAV4 пятого поколения. Кроссовер получил свежий облик, новое шасси, 8-ступенчатый «автомат» и несколько полезных электронных систем безопасности.
RAV4 пятого поколения спроектирован на модульной платформе TNGA K, которая уже легла в основу новой Camry. Кроссовер стал не только первым автомобилем, построенным на новой архитектуре, но и первым автомобилем Toyota, получившим систему динамического распределения крутящего момента. Она передает до половины тяги на заднюю ось, а также при необходимости распределяет ее между правым и левым задним колесом. При равномерном движении по шоссе RAV4 переводится в переднеприводной режим.
|Toyota RAV4 Style 2.5 AT 4x4
|2.5 л, 180 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 9.4 с, 180 км/ч
|4605 x 1845 x 1670 мм
|полный
|АИ-95, 8.6 л на 100 км
|1 931 000 руб
|Все характеристики
Покупателям в США автомобиль предложат с 2,5-литровой бензиновой «четверкой» в сочетании с 8-диапазонным «автоматом», а также гибридную модификацию кроссовера. В ее состав входит тот же ДВС, электромотор, расположенный на задней оси, и вариатор. Продажи стартуют ближе к концу года.
Сейчас в салонах российских дилеров, Toyota RAV4 четвертого поколения (рестайлинг) предлагается с тремя двигателями на выбор: бензиновыми 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра(180 л.с.), а также турбодизелем 2.2 (150 л.с.). Стоимость базовой версии с 2-литровым мотором и «механикой» начинается от 1 449 000 рублей.
Читайте по теме
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
23.03.2018, 09:36
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
15.03.2018, 19:51
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Читайте по теме
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
23.03.2018, 09:36
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
15.03.2018, 19:51
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже поубавилось ...
Его бы в российской глубинке проверить, вот где настоящие приключения.
| Кому: фиалка Ну для начала и б.у. сгодится. Наберетесь опыта вождения, почувствуете уверенность за рулем, тогда и можно покупать новый авто. Хотя если денег не жалко совсем, и переживать в случае чего не будете, то можете и новенькую брать. Но такое практикуется редко. Да и правильно делаете, что ...
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное