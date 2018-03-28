28 марта 2018, 11:15

Новую Toyota RAV4 представили официально

На автосалоне в Нью-Йорке Toyota показала RAV4 пятого поколения. Кроссовер получил свежий облик, новое шасси, 8-ступенчатый «автомат» и несколько полезных электронных систем безопасности.
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  Новую Toyota RAV4 представили официально Toyota RAV4 Новую Toyota RAV4 представили официально Toyota RAV4 Новую Toyota RAV4 представили официально Toyota RAV4 Новую Toyota RAV4 представили официально Toyota RAV4 Новую Toyota RAV4 представили официально Toyota RAV4 Новую Toyota RAV4 представили официально
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RAV4 пятого поколения спроектирован на модульной платформе TNGA K, которая уже легла в основу новой Camry. Кроссовер стал не только первым автомобилем, построенным на новой архитектуре, но и первым автомобилем Toyota, получившим систему динамического распределения крутящего момента. Она передает до половины тяги на заднюю ось, а также при необходимости распределяет ее между правым и левым задним колесом. При равномерном движении по шоссе RAV4 переводится в переднеприводной режим.

Toyota RAV4 Style 2.5 AT 4x4
2.5 л, 180 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.4 с, 180 км/ч
4605 x 1845 x 1670 мм
полный
АИ-95, 8.6 л на 100 км
1 931 000 руб
Все характеристики
Габаритные размеры нового RAV4: длина – 4 595 мм (–10 мм), ширина – 1 855 мм (+10 мм), высота – 1 699 мм (–16 мм), колесная база – 2 689 мм (+29 мм). Дизайн кроссовера выполнен в духе концепт-кара FT-AC, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, а в салоне появился 7-дюймовый сенсорный дисплей новой информационно-развлекательной системы. За доплату экран заменять на 8-дюймовый. В список доступных опций вошли: система аварийного торможения, система предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов и дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и система слежения за рядностью движения.

Покупателям в США автомобиль предложат с 2,5-литровой бензиновой «четверкой» в сочетании с 8-диапазонным «автоматом», а также гибридную модификацию кроссовера. В ее состав входит тот же ДВС, электромотор, расположенный на задней оси, и вариатор. Продажи стартуют ближе к концу года.

Сейчас в салонах российских дилеров, Toyota RAV4 четвертого поколения (рестайлинг) предлагается с тремя двигателями на выбор: бензиновыми 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра(180 л.с.), а также турбодизелем 2.2 (150 л.с.). Стоимость базовой версии с 2-литровым мотором и «механикой» начинается от 1 449 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Toyota RAV 4
| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже поубавилось ...
Александр
Стала известна цена «приключенческого» RAV4
Его бы в российской глубинке проверить, вот где настоящие приключения.
Вася
я "чайник"- права год назад, вод.стаж - 0. ЧТО КУПИТЬ?
| Кому: фиалка Ну для начала и б.у. сгодится. Наберетесь опыта вождения, почувствуете уверенность за рулем, тогда и можно покупать новый авто. Хотя если денег не жалко совсем, и переживать в случае чего не будете, то можете и новенькую брать. Но такое практикуется редко. Да и правильно делаете, что ...
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Новую Toyota RAV4 представили официально
RAV4 пятого поколения спроектирован на модульной платформе TNGA K, которая уже легла в основу новой Camry. Кроссовер стал не только первым автомобилем, построенным на новой архитектуре, но и первым автомобилем Toyota, получившим систему динамического распределения крутящего момента. Она передает до половины тяги на заднюю ось, а также при необходимости распределяет ее между правым и левым задним колесом. При равномерном движении по шоссе RAV4 переводится в переднеприводной режим.{{params_57868}}Габаритные размеры нового RAV4: длина – 4 595 мм (–10 мм), ширина – 1 855 мм (+10 мм), высота – 1 699 мм (–16 мм), колесная база – 2 689 мм (+29 мм). Дизайн кроссовера выполнен в духе концепт-кара FT-AC, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, а в салоне появился 7-дюймовый сенсорный дисплей новой информационно-развлекательной системы. За доплату экран заменять на 8-дюймовый. В список доступных опций вошли: система аварийного торможения, система предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов и дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и система слежения за рядностью движения.Покупателям в США автомобиль предложат с 2,5-литровой бензиновой «четверкой» в сочетании с 8-диапазонным «автоматом», а также гибридную модификацию кроссовера. В ее состав входит тот же ДВС, электромотор, расположенный на задней оси, и вариатор. Продажи стартуют ближе к концу года.Сейчас в салонах российских дилеров, Toyota RAV4 четвертого поколения (рестайлинг) предлагается с тремя двигателями на выбор: бензиновыми 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра(180 л.с.), а также турбодизелем 2.2 (150 л.с.). Стоимость базовой версии с 2-литровым мотором и «механикой» начинается от 1 449 000 рублей.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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