25 ноября 2019, 13:07
Новую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока
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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Строительство новой платной трассы Москва – Казань начнется в 2020 году. Полностью автомагистраль должна быть готова в 2027 году. В дальнейшем ее могут продлить до Владивостока. «Автодор» работает над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог.
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Затем «Автодор» обещает подумать о продлении автотрассы дальше на восток. Многое будет зависеть от социально-экономического положения в России. Сейчас разрабатывается стратегический план, рассчитанный до 2035 года, по созданию опорной сети скоростных автомагистралей. Уже определен список городов, через которые должны пройти новые трассы. Ведется проработка экономической стороны проекта. Как сообщил в интервью ТАСС глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, пока в планах на 2030 год «доехать» до Екатеринбурга. Куда двигаться дальше пообещали решить через пару лет.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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