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25 ноября 2019, 13:07

Новую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Строительство новой платной трассы Москва – Казань начнется в 2020 году. Полностью автомагистраль должна быть готова в 2027 году. В дальнейшем ее могут продлить до Владивостока. «Автодор» работает над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог.
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Проект трассы М-12 «Москва – Казань» реализуется в рамках масштабного плана по развитию и модернизации российский дорожной системы и станет частью транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Строительство новой платной магистрали разделили на четыре этапа. Начнут уже в следующем году. Первыми в строй введут участки Москва – Владимир и южный обход Казани. Сквозное движение по всей автодороге протяженностью 729 километров планируется запустить в 2027 году. Общий объем финансирования, включая строительство обхода Тольятти, составит 730 млрд рублей.

Затем «Автодор» обещает подумать о продлении автотрассы дальше на восток. Многое будет зависеть от социально-экономического положения в России. Сейчас разрабатывается стратегический план, рассчитанный до 2035 года, по созданию опорной сети скоростных автомагистралей. Уже определен список городов, через которые должны пройти новые трассы. Ведется проработка экономической стороны проекта. Как сообщил в интервью ТАСС глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, пока в планах на 2030 год «доехать» до Екатеринбурга. Куда двигаться дальше пообещали решить через пару лет.

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Новую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока
{{material_128115}}Проект трассы М-12 «Москва – Казань» реализуется в рамках масштабного плана по развитию и модернизации российский дорожной системы и станет частью транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Строительство новой платной магистрали разделили на четыре этапа. Начнут уже в следующем году. Первыми в строй введут участки Москва – Владимир и южный обход Казани. Сквозное движение по всей автодороге протяженностью 729 километров планируется запустить в 2027 году. Общий объем финансирования, включая строительство обхода Тольятти, составит 730 млрд рублей.Затем «Автодор» обещает подумать о продлении автотрассы дальше на восток. Многое будет зависеть от социально-экономического положения в России. Сейчас разрабатывается стратегический план, рассчитанный до 2035 года, по созданию опорной сети скоростных автомагистралей. Уже определен список городов, через которые должны пройти новые трассы. Ведется проработка экономической стороны проекта. Как сообщил в интервью ТАСС глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, пока в планах на 2030 год «доехать» до Екатеринбурга. Куда двигаться дальше пообещали решить через пару лет.
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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