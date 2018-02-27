27 февраля 2018, 20:14

Новую версию Lada Granta назвали City

С 1 марта дилеры Lada начнут принимать заказы на седаны Granta в новой «городской» версии City. Она создана на базе комплектации Comfort и отличается внешними и внутренними элементами отделки. Стоимость Lada Granta City составляет от 492 400 рублей.
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ВАЗ (Lada) Granta
Выпускается с 2011 г.
Новый от 383 900 до 592 000 Р
Отзывов: 6
Внешне Granta City можно опознать по легким штрихам внутри и снаружи. Автомобиль получил окрашенные в цвет кузова корпуса боковых зеркал, ручки и молдинги дверей, а также 15-дюймовые легкосплавные темно-серые диски. Внутри Granta радует глаз вставками глянцевого пластика на передней панели и боковинах дверей, а сидения получили новую обивку с серебристой прострочкой и вышитый на спинках логотип City.

Поскольку в основе версии City лежит комплектация Comfort, все автомобили оснащаются кондиционером, подогревом передних сидений, подушками безопасности водителя и пассажира, аудиосистемой и электропакетом для боковых зеркал. Версия City доступна только с 1,6-литровым двигателем (87 л.с.), и 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Работа над вторым поколением Lada Granta почти завершена. В его основе модернизированная платформа B0 альянса Renault-Nissan. Сейчас время автомобиль проходит ходовые испытания. Не исключено, что публичный дебют новинки состоится в августе на международной автомобильной выставке в Москве.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ (Lada) Granta Комфорт 1.6 МТ
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин87
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Lillian Barrera28.02.2018 02:06
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info


3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info


3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест Lada Granta Liftback: машина времени
| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
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Новую версию Lada Granta назвали City
{{model_3014}}Внешне Granta City можно опознать по легким штрихам внутри и снаружи. Автомобиль получил окрашенные в цвет кузова корпуса боковых зеркал, ручки и молдинги дверей, а также 15-дюймовые легкосплавные темно-серые диски. Внутри Granta радует глаз вставками глянцевого пластика на передней панели и боковинах дверей, а сидения получили новую обивку с серебристой прострочкой и вышитый на спинках логотип City.Поскольку в основе версии City лежит комплектация Comfort, все автомобили оснащаются кондиционером, подогревом передних сидений, подушками безопасности водителя и пассажира, аудиосистемой и электропакетом для боковых зеркал. Версия City доступна только с 1,6-литровым двигателем (87 л.с.), и 5-ступенчатой механической трансмиссией.Работа над вторым поколением Lada Granta почти завершена. В его основе модернизированная платформа B0 альянса Renault-Nissan. Сейчас время автомобиль проходит ходовые испытания. Не исключено, что публичный дебют новинки состоится в августе на международной автомобильной выставке в Москве.
2018-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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