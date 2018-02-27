27 февраля 2018, 20:14
Новую версию Lada Granta назвали City
С 1 марта дилеры Lada начнут принимать заказы на седаны Granta в новой «городской» версии City. Она создана на базе комплектации Comfort и отличается внешними и внутренними элементами отделки. Стоимость Lada Granta City составляет от 492 400 рублей.
ВАЗ (Lada) Granta
Выпускается с 2011 г.
Новый от 383 900 до 592 000 Р
Отзывов: 6
Поскольку в основе версии City лежит комплектация Comfort, все автомобили оснащаются кондиционером, подогревом передних сидений, подушками безопасности водителя и пассажира, аудиосистемой и электропакетом для боковых зеркал. Версия City доступна только с 1,6-литровым двигателем (87 л.с.), и 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Работа над вторым поколением Lada Granta почти завершена. В его основе модернизированная платформа B0 альянса Renault-Nissan. Сейчас время автомобиль проходит ходовые испытания. Не исключено, что публичный дебют новинки состоится в августе на международной автомобильной выставке в Москве.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ (Lada) Granta Комфорт 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|87
|Объем двигателя
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
Lillian Barrera28.02.2018 02:06
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
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Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
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