Что грозит владельцам авто: мало кто знает, как выбрать подходящий аккумулятор для современных машин

29 января 2026, 15:35
Новые аккумуляторы Autorepar выходят на российский рынок через Ozon
Новые аккумуляторы Autorepar выходят на российский рынок через Ozon
С февраля 2026 года на Ozon появятся аккумуляторы Autorepar, рассчитанные на широкий спектр автомобилей. Новые стандарты производства и двухлетняя гарантия без ограничения пробега делают их интересным выбором для владельцев европейских, корейских и японских машин. Почему это событие может изменить подход к покупке АКБ и на что стоит обратить внимание при выборе - разбираемся в деталях.
Появление аккумуляторов Autorepar в официальном магазине на Ozon - событие, которое может заметно повлиять на рынок автозапчастей в России. Для многих автомобилистов вопрос выбора надежного аккумулятора становится особенно актуальным в условиях нестабильных поставок и роста числа подделок. Теперь у владельцев европейских, корейских и японских автомобилей появляется еще одна альтернатива - продукция, сертифицированная по современным стандартам и доступная онлайн.
Как сообщает пресс-служба бренда, в каталоге представлены 19 моделей аккумуляторов с жидким электролитом на 12 вольт. Это решение рассчитано на широкий круг автомобилей, включая как классические бензиновые и дизельные моторы, так и современные гибриды. Особое внимание уделено технологиям: EFB-аккумуляторы подходят для машин с обычным и усиленным энергопотреблением, а AGM - для автомобилей с системой «старт-стоп», что становится все более востребованным на фоне ужесточения экологических требований и роста популярности гибридов.
Производство аккумуляторов Autorepar проходит по стандартам IATF 16949-2016 и ISO 9001-2015. Это не просто формальность: такие сертификаты означают, что продукция проходит строгий контроль качества на каждом этапе. Для конечного потребителя это снижает риск нарваться на некачественный товар, что особенно важно в условиях, когда на рынке встречается немало сомнительных предложений.
Гарантия на аккумуляторы составляет два года без ограничения по пробегу. Это важный аргумент для тех, кто не готов рисковать и предпочитает долгосрочные решения. В условиях, когда многие производители сокращают гарантийные обязательства или вводят дополнительные условия, такой подход выглядит весьма привлекательным.
Появление новых аккумуляторов на Ozon - не просто расширение ассортимента. Это еще и сигнал о том, что рынок автозапчастей постепенно переходит в онлайн, где покупатель может сравнить характеристики, изучить отзывы и сделать осознанный выбор. Для многих это удобнее, чем искать нужную модель в офлайн-магазинах, где ассортимент часто ограничен.
Однако стоит помнить: даже самые современные аккумуляторы требуют правильной эксплуатации и подбора под конкретную модель автомобиля. Неправильный выбор может привести к проблемам с запуском двигателя, сбоям в работе электроники и даже к выходу из строя дорогостоящих систем. Поэтому перед покупкой важно внимательно изучить характеристики и рекомендации производителя.
