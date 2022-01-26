Новые американские модели удивят весь мир: GM потратит на них космические деньги
Эти вынужденные расходы являются частью плана по увеличению североамериканских производственных мощностей GM, которые позволят изготовить 1 млн электромобилей к 2025 году. К указанной дате GM готова потратить не менее 35 млрд долларов. По словам генерального директора GM Мэри Барра, это нужно для того, чтобы стать главным продавцом электрокаров в США, обогнав компанию Tesla.
Чтобы утереть конкуренту нос, «генералам» предстоит многое сделать и всего за 3 года. Tesla, которая не ограничивается только местным американским рынком, поставила в 2021 году мировым потребителям 936 172 электромобиля. Бренд Chevrolet (GM) в прошлом году продал менее 25 000 электрокаров, а Ford - 27 140 своих Mustang Mach-E. Это, так сказать, для сравнения: кто чего стоит на данный момент.
Прогнозисты компании LMC Automotive ожидают, что производственные мощности Tesla в США увеличатся с 580 000 ед. до около 1 млн после того, как в наступившем году будет введен в строй второй завод в Техасе.
Озвученные 6,6 млрд долларов распределятся следующим образом: 2,6 млрд пойдут на строительство аккумуляторного завода (СП с LG Energy Solution) в Лансинге (ввод в эксплуатацию – 2024 год), штат Мичиган, а инвестиции в размере 4 млрд должны преобразовать действующее предприятие Orion Assembly в пригороде Детройта в производство электрических версий Chevrolet Silverado и GMC Sierra.
Также из уст руководства GM заявлено о дополнительных инвестициях в размере 510 млн долларов в 2 завода по сборке обычных, не электрических транспортных средств в районе Лансинга.
По данным Reuss, предприятие Orion Assembly и завод GM Factory Zero в Детройте смогут сообща производить до 630 тыс. электромобилей (Orion - 360 000 ед., Factory Zero - 270 000 ед.). На электрическую мобильность в структуре GM также будут работать заводы в Теннесси, в Канаде и Мексике. К 2030 году до 50% североамериканских сборочных мощностей GM должны быть переориентированы на выпуск электрокаров.
В GM говорят, что вскоре у них появится как минимум 3 собственных предприятия, на которых будут изготавливаться аккумуляторные установки для электромобилей. Все заводы строятся через СП с LG под названием Ultium Cells LLC. GM использует данное название для своих аккумуляторов следующего поколения и платформы будущих электромобилей.
В компании оценивают, что запатентованные ячейки будут способны обеспечить электрокарам дальность хода до 450 миль на одной зарядке и ускорение 0-60 миль/ч за 3 секунды.
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