Новые автомобили начали дешеветь (даже не верится)
Рекомендованные розничные цены (РРЦ) определяет автопроизводитель. Они одинаковы для всех дилеров. Но уже в прошлом году на рынке наметился дефицит автомобилей. Он был вызван остановками конвейеров из-за глобальной нехватки чипов. Именно тогда дилеры поняли, что могут серьезно добавить к РРЦ и машины все равно будут покупать. После падения курса рубля и введения санкций, вверх поползли и РРЦ, и дилерские надбавки. Достигнув психологического предела, цены начали откатываться обратно.
Если в марте популярный кроссовер Volkswagen Tiguan некоторые дилеры предлагали за 7 – 8 млн рублей, то сейчас топовые версии стоят не больше 5 млн рублей. Схожим образом, обстоят дела и по автомобилям других брендов. Например, в марте за универсал Lada Vesta SW дилер просил 2,6 млн рублей, а сейчас его цена упала сразу на миллион до 1,6 млн рублей, что уже довольно близко к РРЦ.
- 3 750 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 660 000 РVolkswagen Tiguan 2013 в Москве
- 4 355 000 РVolkswagen Tiguan 2020 в Москве
- 3 489 000 РVolkswagen Tiguan 2018 в Москве
- 3 920 000 РVolkswagen Tiguan 2021 в Москве
- 2 670 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
- 5 560 000 РVolkswagen Tiguan 2021 в Москве
- 5 600 000 РVolkswagen Tiguan 2021 в Москве
- 1 020 000 РVolkswagen Tiguan 2011 в Москве
- 3 560 000 РVolkswagen Tiguan 2020 в Москве
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