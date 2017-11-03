3 ноября 2017, 15:07
Новые автомобили продолжают дорожать
Выход автомобильного рынка из кризиса и стабилизация курса рубля не повлияли на тенденцию удорожания машин. Так, с 16 по 31 октября 2017 года 10 автопроизводителей приняли решение изменить стоимость на свои модели в России.
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По итогам прошлого месяца российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению ...Читать далее
Стоимость седана Toyota Camry в комплектации Exclusive выросла на 0,4%. Кроссовер RAV4 в комплектациях Prestige, Exclusive, Style стал дороже на 0,3- 0,4%.
Российские автопроизводители, напротив, взяли курс на снижение цен. Так «УАЗ» Pickup в новой комплектацией «Классик» отныне стоит 699 тыс. рублей, что на 20,3% меньше, чем раньше.
Напомним, что по итогам прошлого месяца российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-сентябре в стране было продано 1 129 374 новых авто.
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