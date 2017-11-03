3 ноября 2017, 15:07

Новые автомобили продолжают дорожать

Выход автомобильного рынка из кризиса и стабилизация курса рубля не повлияли на тенденцию удорожания машин. Так, с 16 по 31 октября 2017 года 10 автопроизводителей приняли решение изменить стоимость на свои модели в России.
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По итогам прошлого месяца российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению ...
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По данным аналитического агентства «Автостат», Lifan Myway подорожал на 30 тыс. рублей или 3,8%. Skoda подняла цены на лифтбек Octavia: в зависимости от комплектации машина стала дороже на 0,7 - 2,6%.

Стоимость седана Toyota Camry в комплектации Exclusive выросла на 0,4%. Кроссовер RAV4 в комплектациях Prestige, Exclusive, Style стал дороже на 0,3- 0,4%.

Российские автопроизводители, напротив, взяли курс на снижение цен. Так «УАЗ» Pickup в новой комплектацией «Классик» отныне стоит 699 тыс. рублей, что на 20,3% меньше, чем раньше.

Напомним, что по итогам прошлого месяца российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-сентябре в стране было продано 1 129 374 новых авто.
 Подробнее: https://110km.ru/art/sentyabr-pokazal-vzlet-rossiyskogo-avtorynka-121289.html

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Новые автомобили продолжают дорожать
{{material_121289}}По данным аналитического агентства «Автостат», Lifan Myway подорожал на 30 тыс. рублей или 3,8%. Skoda подняла цены на лифтбек Octavia: в зависимости от комплектации машина стала дороже на 0,7 - 2,6%.Стоимость седана Toyota Camry в комплектации Exclusive выросла на 0,4%. Кроссовер RAV4 в комплектациях Prestige, Exclusive, Style стал дороже на 0,3- 0,4%.Российские автопроизводители, напротив, взяли курс на снижение цен. Так «УАЗ» Pickup в новой комплектацией «Классик» отныне стоит 699 тыс. рублей, что на 20,3% меньше, чем раньше.Напомним, что по итогам прошлого месяца российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-сентябре в стране было продано 1 129 374 новых авто. Подробнее: https://110km.ru/art/sentyabr-pokazal-vzlet-rossiyskogo-avtorynka-121289.html
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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