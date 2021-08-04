Новые автомобильные технологии не допустят пьяных водителей за руль
В США предлагают новые законы, требующие от автопроизводителей установку технологий, которые позволят избежать вождения в нетрезвом виде. В стране на долю смертельных ДТП с участием пьяных водителей приходится одна треть от всех аварий. Новый закон поможет спасти до 10 000 жизней в год, сообщает Reuters.
Законодательные меры получили поддержку со стороны страховщиков, некоторых ассоциаций торговли алкоголем и правозащитных групп. Законопроект потребует от Министерства транспорта США установить стандарт технологической безопасности в течение трех лет, а автопроизводителям будет предоставлено еще два года для его выполнения.
В законопроекте не указывается, какие технологии следует использовать. Сказано лишь, что система должна «пассивно контролировать работу водителя автомобиля, чтобы точно определить пьяный водитель или нет».
Пару лет назад законодатели заявили, что производители автомобилей потенциально могут использовать устройства, которые могут определять содержание алкоголя в крови водителя, касаясь рулевого колеса или кнопки запуска двигателя. В качестве альтернативы можно установить датчики дыхания водителя или движений глаз.
Также есть система уже исследованная Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) и автопроизводителями, которая измеряет уровень алкоголя в крови под поверхностью кожи, пропуская инфракрасный свет через кончик пальца водителя.
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