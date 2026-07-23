Локализация и надежность: зачем АВТОВАЗ разрабатывает 1,6‑литровые и 1,8‑литровые моторы

23 июля 2026, 20:49
Новые двигатели ВАЗ 1.6 и 1.8: что изменилось в моторной линейке LADA
Новые двигатели ВАЗ 1.6 и 1.8: что изменилось в моторной линейке LADA
АВТОВАЗ анонсировал детали новых двигателей ВАЗ объемом 1.6 и 1.8 литра, что может повлиять на будущее модельного ряда LADA. В условиях ухода иностранных партнеров компания делает ставку на собственные разработки, что особенно актуально для российских автолюбителей.
В последние годы российский автопром столкнулся с серьёзными изменениями, и уход иностранных производителей вынудил АВТОВАЗ пересмотреть стратегию развития моторной отрасли. В новых условиях компания представила подробности о двигателях объёмом 1,6 и 1,8 литра, которые теперь становятся ключевыми для будущих моделей LADA.
На сегодняшний день автомобили LADA оснащаются несколькими вариантами моторов, включая 1,6‑литровые с 8 и 16 клапанами, 1,7‑литровый для Lada 4x4 и 1,8‑литровый агрегат. При этом ещё в 2018 году президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис отмечал, что существующая линейка полностью удовлетворяет запросы покупателей, а высокая степень локализации производства позволяет компании сохранять стабильность даже в условиях внешних ограничений.
После ухода группы Renault из России в 2022 году перед АВТОВАЗом встал вопрос о создании собственных поколений двигателей. Инженеры компании задумались о разработке новых длинноходных моторов объёмом 2 литра мощностью от 100 до 200 лошадиных сил, однако этот проект пока находится на стадии концепции. Его реализация требует решения ряда технических задач, включая снижение массы шатунно-поршневой группы и устранение жёсткой перекладки поршня. Также обсуждается возможность дизельной версии, но правительство пока не определяет конкретные сроки.
В 2023 году на рынок вышла Lada Vesta NG с обновлённым 8‑клапанным двигателем ВАЗ‑11182 объёмом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил, что стало первым шагом к обновлению моторной линии. В 2025 году стартовали тест-драйвы LADA NIVA Travel с новым 1,8‑литровым двигателем ВАЗ‑11184, а уже в августе 2026 года обновлённая классическая «Нива» с этим мотором поступит в продажу. По словам представителей компании, новые агрегаты разрабатывались с учётом российских условий эксплуатации и требований к надёжности.
В целом запуск новых двигателей ВАЗ 1,6 и 1,8 литра выглядит логичным шагом для укрепления позиций LADA в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям. Компания продолжает совершенствовать работу моторов, обеспечивая адаптацию к экологическим реалиям и поддерживая высокий уровень локализации. Это может стать одним из ключевых факторов устойчивости бренда на рынке в последние годы.
Несмотря на отсутствие революционных изменений, новые двигатели ВАЗ могут стать предпосылкой для сохранения позиций LADA на внешнем рынке. Локализация производства и независимость от иностранных технологий позволяют компании быстрее реагировать на изменения и поддерживать доступные цены.
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