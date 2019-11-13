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13 ноября 2019, 08:43

Новые электронные ключи позволят открыть автомобиль даже полностью разряженным смартфоном

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Скоро электронные ключи, позволяющие открывать автомобиль со смартфона, станут еще умнее. Благодаря технологии NFC (Near Field Communication) открыть машину можно будет даже, если смартфон разрядился в «ноль».
Новые электронные ключи позволят открыть автомобиль даже полностью разряженным смартфоном

 

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Современные технологии позволяют водителям оставлять дома обычные ключи от автомобиля и открывать машину при помощи мобильного приложения. Но разряженный смартфон может стать серьезной проблемой. Для ее решения ведущие автопроизводители объединились в «Консорциум автомобильных подключений» (ССС). Работа над созданием электронного ключа версии 2.0 почти завершена. Результат обещают представить до конца текущего года.

Новая платформа основана на технологии NFC (Near Field Communication). Этот протокол позволяет двум устройствам (одно из которых - смартфон) взаимодействовать на небольшом расстоянии в пределах 4 сантиметров. Соединение становится более безопасным, исключая возможность перехвата сигнала. Кроме того, открыть автомобиль можно будет даже в случае, если смартфон полностью разряжен и не включается. Это означает, что водители с меньшей вероятностью окажутся в затруднительном положении и смогут смело оставлять дома обычные ключи от автомобиля. Пока неизвестно, когда автопроизводители внедрят технологию на серийных моделях. Сейчас в консорциум ССС входят большинство мировых автомобильных концернов, а также крупные IT-компании.

Параллельно ведется работа над электронными ключами версии 3.0, которые будут использовать Bluetooth Low Energy и технологию Ultra-Wideband (UWB), в основе которой сверхширокополосные радиосигналы малой мощности. В будущем водителям не нужно будет доставать смартфон из кармана и подносить его к ручке автомобильной двери.

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а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
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Новые электронные ключи позволят открыть автомобиль даже полностью разряженным смартфоном
{{material_126061}}Современные технологии позволяют водителям оставлять дома обычные ключи от автомобиля и открывать машину при помощи мобильного приложения. Но разряженный смартфон может стать серьезной проблемой. Для ее решения ведущие автопроизводители объединились в «Консорциум автомобильных подключений» (ССС). Работа над созданием электронного ключа версии 2.0 почти завершена. Результат обещают представить до конца текущего года.Новая платформа основана на технологии NFC (Near Field Communication). Этот протокол позволяет двум устройствам (одно из которых - смартфон) взаимодействовать на небольшом расстоянии в пределах 4 сантиметров. Соединение становится более безопасным, исключая возможность перехвата сигнала. Кроме того, открыть автомобиль можно будет даже в случае, если смартфон полностью разряжен и не включается. Это означает, что водители с меньшей вероятностью окажутся в затруднительном положении и смогут смело оставлять дома обычные ключи от автомобиля. Пока неизвестно, когда автопроизводители внедрят технологию на серийных моделях. Сейчас в консорциум ССС входят большинство мировых автомобильных концернов, а также крупные IT-компании.Параллельно ведется работа над электронными ключами версии 3.0, которые будут использовать Bluetooth Low Energy и технологию Ultra-Wideband (UWB), в основе которой сверхширокополосные радиосигналы малой мощности. В будущем водителям не нужно будет доставать смартфон из кармана и подносить его к ручке автомобильной двери.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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