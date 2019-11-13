13 ноября 2019, 08:43
Новые электронные ключи позволят открыть автомобиль даже полностью разряженным смартфоном
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Скоро электронные ключи, позволяющие открывать автомобиль со смартфона, станут еще умнее. Благодаря технологии NFC (Near Field Communication) открыть машину можно будет даже, если смартфон разрядился в «ноль».
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Новая платформа основана на технологии NFC (Near Field Communication). Этот протокол позволяет двум устройствам (одно из которых - смартфон) взаимодействовать на небольшом расстоянии в пределах 4 сантиметров. Соединение становится более безопасным, исключая возможность перехвата сигнала. Кроме того, открыть автомобиль можно будет даже в случае, если смартфон полностью разряжен и не включается. Это означает, что водители с меньшей вероятностью окажутся в затруднительном положении и смогут смело оставлять дома обычные ключи от автомобиля. Пока неизвестно, когда автопроизводители внедрят технологию на серийных моделях. Сейчас в консорциум ССС входят большинство мировых автомобильных концернов, а также крупные IT-компании.
Параллельно ведется работа над электронными ключами версии 3.0, которые будут использовать Bluetooth Low Energy и технологию Ultra-Wideband (UWB), в основе которой сверхширокополосные радиосигналы малой мощности. В будущем водителям не нужно будет доставать смартфон из кармана и подносить его к ручке автомобильной двери.
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а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
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