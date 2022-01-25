Новые фото кроссовера Q6 E-Tron: интернет-пользователи оценили дизайн модели
На снимках видно, что в автомобиле установлена двухуровневая головная оптика, хотя ранее модель была оснащена совершенно другими по дизайну передними фарами. На крыше прототипа кроссовера расположены прожекторы, которые установили только на тестируемый вариант, при серийном производстве этой модели их не будет.
Также отмечается, что задняя часть оснащена фонарями серийной спецификации, отличными от тех, которые были ранее замечены во время тестирования. Стоит отметить, что прототип имеет большие тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет, а также большие тормозные роторы.
У прототипа кроссовера можно увидеть новый дизайн бампера, который ранее имел другую форму. Сведения о характеристиках будущего автомобиля крайне скудны. Однако ходят слухи, что мотор Q6 E-Tron будет иметь 600 лошадиных сил.
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