18 ноября 2026, 22:27
Сколько в России просят за 9-местный минивэн Hyundai Staria и где он дешевле
Сколько в России просят за 9-местный минивэн Hyundai Staria и где он дешевле
В объявлениях по всей России сейчас предлагают более сотни корейских минивэнов Hyundai Staria. Сравнили цены в разных городах и разобрались в комплектациях.
У девятиместной Hyundai Staria из Улан-Удэ три места предусмотрены в каждом ряду, включая водительское. За такой минивэн просят 5 950 000 рублей. Hyundai представила Staria в 2021 году; модель разработана с приоритетом внутреннего места - по принципу «inside-out», когда салон становится отправной точкой для формирования внешнего облика. Официально модель вышла на российский рынок в 2022 году; описанные предложения относятся к параллельному импорту корейских автомобилей. Staria выпускается в пассажирских вариантах на семь, восемь и девять мест, а также в коммерческих исполнениях.
В объявлениях, собранных изданием Автоновости дня, фигурировало более сотни машин. Минимальная цена семиместной версии - 6 050 000 рублей: столько просили в Москве, где продавалось еще несколько десятков таких минивэнов. В Самаре стартовая сумма составляла 6 270 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 6 400 000 рублей.
В Воронеже семиместную Staria оценили минимум в 6 430 000 рублей, а в Чебоксарах и Ярославле - в 6 500 000 рублей. От 6 600 000 рублей просили в Казани, Рязани, Ставрополе, Краснодаре, Магнитогорске, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Иркутске и Красноярске. Это цены из конкретных объявлений, а не единый прайс для всех городов. Для сравнения, в отдельном предложении семиместную гибридную Staria оценили от 7 750 000 рублей; продавец указывал собственную гарантию сроком на три года.
У девятиместной машины кожаная отделка всех сидений. В оснащение входят климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, подогрев с вентиляцией передних кресел, 18-дюймовые легкосплавные диски. Багажная дверь снабжена электроприводом и бесконтактным открыванием; предусмотрен бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop.
Staria - крупный минивэн: длина актуальных версий составляет около 5 253-5 255 мм, ширина - 1 995-1 997 мм, высота - около 1 990 мм, колесная база - 3 273-3 275 мм. Дорожный просвет указан на уровне примерно 186 мм, а снаряженная масса разных модификаций составляет около 2,2-2,35 тонны. Габариты и длинная колесная база сочетаются с трехрядным салоном.
Среди описанных машин гибридных Hyundai Staria в разы больше, чем дизельных. Силовая установка типа HEV - параллельный гибрид - объединяет 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л. с. и электродвигатель на 73 л. с. Их суммарная отдача составляет 245 л. с. и 367 Н·м. С двигателем работает шестиступенчатый автомат с интегрированным электромотором; привод у гибридной версии только передний.
Дизельный вариант оснащен 2,2-литровым турбодизелем мощностью 177 л. с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. Максимальный крутящий момент достигает 431 Н·м. Такие минивэны могут быть переднеприводными или полноприводными.
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