14 февраля 2018, 09:45
Новые «каблучки» от Peugeot, Citroen и Opel
Группа PSA поделилась информацией о новом поколении коммерческих автомобилей: Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel (Vauxhall) Combo. С их помощью французский автоконцерн рассчитывает занять лидирующие позиции в этом сегменте.
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Хотя в конструктивном и технологическом отношении все три автомобиля будут практически идентичны, в дизайне каждый из них сохранит уникальные черты, свойственные данной марке. Индивидуальный стиль будет заметен как снаружи, так и внутри, в элементах интерьера и отделке салона.
Производство фургонов наладят на заводах концерна в Испании и Португалии. Мощности конвейеров ограничены, поэтому придется ввести дополнительные смены: четвертую в испанском Виго и третью в португальском Мангуалди. Выпуск первых экземпляров начнется уже через несколько недель. Продажи откроют не раньше мая, а поставки начнутся в сентябре.
Напомним, что в августе 2017 года группа PSA завершила сделку по покупке компании Opel/Vauxhall у General Motors, стоимость которой составила 2,2 млрд евро. Согласно утвержденному плану развития все новые модели бренда перейдут на платформу EMP2, а сама марка Opel/Vauxhall к 2020 году будет представлена на 20 новых рынках.
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