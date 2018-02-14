14 февраля 2018, 09:45

Новые «каблучки» от Peugeot, Citroen и Opel

Группа PSA поделилась информацией о новом поколении коммерческих автомобилей: Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel (Vauxhall) Combo. С их помощью французский автоконцерн рассчитывает занять лидирующие позиции в этом сегменте.
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Каждая из представленных моделей будет доступна как пяти-, так и семиместном варианте. Все три «каблучка» построят на базе собственной модульной платформы EMP2, которая легла в основу сразу нескольких современных автомобилей PSA. Это позволит оснастить машины из коммерческой линейки новейшими двигателями и электронными системами. Если верить PSA, фургоны получат самые сложные и современные функции в данном сегменте. С точки зрения оснащенности все они окажутся на вершине своего класса. В моторную гамму линейки войдут 1,2-литровые бензиновые турбодвигатели и 1,5-литровые дизельные.

Хотя в конструктивном и технологическом отношении все три автомобиля будут практически идентичны, в дизайне каждый из них сохранит уникальные черты, свойственные данной марке. Индивидуальный стиль будет заметен как снаружи, так и внутри, в элементах интерьера и отделке салона.

Производство фургонов наладят на заводах концерна в Испании и Португалии. Мощности конвейеров ограничены, поэтому придется ввести дополнительные смены: четвертую в испанском Виго и третью в португальском Мангуалди. Выпуск первых экземпляров начнется уже через несколько недель. Продажи откроют не раньше мая, а поставки начнутся в сентябре.

Напомним, что в августе 2017 года группа PSA завершила сделку по покупке компании Opel/Vauxhall у General Motors, стоимость которой составила 2,2 млрд евро. Согласно утвержденному плану развития все новые модели бренда перейдут на платформу EMP2, а сама марка Opel/Vauxhall к 2020 году будет представлена на 20 новых рынках.
Новинки и концепт кары Пежо, Ситроен, Опель Партнер, Берлинго, Комбо
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Отзывы по теме
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У меня дизельная типи, на которой я езжу уже больше пяти лет. Могу сказать, что машина очень надежная и классная, на дороге показывает себя с хорошей стороны. Единственным недочетом, который преследует все дизельные машины, это трудности при морозах, потому что, как только градусник переваливает за 15 ...
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Новые «каблучки» от Peugeot, Citroen и Opel
{{material_120334}}Каждая из представленных моделей будет доступна как пяти-, так и семиместном варианте. Все три «каблучка» построят на базе собственной модульной платформы EMP2, которая легла в основу сразу нескольких современных автомобилей PSA. Это позволит оснастить машины из коммерческой линейки новейшими двигателями и электронными системами. Если верить PSA, фургоны получат самые сложные и современные функции в данном сегменте. С точки зрения оснащенности все они окажутся на вершине своего класса. В моторную гамму линейки войдут 1,2-литровые бензиновые турбодвигатели и 1,5-литровые дизельные.Хотя в конструктивном и технологическом отношении все три автомобиля будут практически идентичны, в дизайне каждый из них сохранит уникальные черты, свойственные данной марке. Индивидуальный стиль будет заметен как снаружи, так и внутри, в элементах интерьера и отделке салона.Производство фургонов наладят на заводах концерна в Испании и Португалии. Мощности конвейеров ограничены, поэтому придется ввести дополнительные смены: четвертую в испанском Виго и третью в португальском Мангуалди. Выпуск первых экземпляров начнется уже через несколько недель. Продажи откроют не раньше мая, а поставки начнутся в сентябре.Напомним, что в августе 2017 года группа PSA завершила сделку по покупке компании Opel/Vauxhall у General Motors, стоимость которой составила 2,2 млрд евро. Согласно утвержденному плану развития все новые модели бренда перейдут на платформу EMP2, а сама марка Opel/Vauxhall к 2020 году будет представлена на 20 новых рынках.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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