«Плацкарт» нового поколения: РЖД показали вагоны с капсулами, шкафами и детскими отсеками вместо боковушек

Новые капсульные вагоны РЖД: больше места, приватность и отказ от боковых полок

С 2026 года РЖД запускают поезда с капсульными вагонами габарита Т: больше пространства, индивидуальные спальные места и новые решения для хранения вещей. Это заметное изменение для пассажиров, ценящих комфорт и приватность в поездках.

С 2026 года РЖД запускают поезда с капсульными вагонами габарита Т: больше пространства, индивидуальные спальные места и новые решения для хранения вещей. Это заметное изменение для пассажиров, ценящих комфорт и приватность в поездках.

РЖД делает ставку на комфорт: с 2026 года привычные плацкартные вагоны начнут уступать место новым капсульным вагонам габарита Т. Это не просто косметические изменения — речь идёт о полном пересмотре концепции поездки на дальние расстояния. Новые вагоны шире на 28 см и длиннее на 73 см, что обеспечивает 10 купе вместо девяти и отказ от неудобных боковых полок. Теперь в проходе появилось 60 см свободного пространства, а вместо навесных полок — полноценные шкафы для вещей. Спальные места увеличились до двух метров, что особенно оценят высокие пассажиры.

Первый вагон нового типа уже курсирует по маршруту Москва — Великий Новгород — Углич. Пассажиры отмечают полезные изменения: исчезла необходимость карабкаться на верхние полки, а концевые шторки обеспечивают конфиденциальность, которой так не хватало в старых плацкартах. Важно, что теперь каждый может чувствовать себя более защищённо и уединённо даже в общем вагоне.

К 2028 году РЖД планируют внедрить капсульные вагоны с 56 изолированными ячейками, расположенными в двух ярусах. В каждой капсуле — плотная шторка, спинка, персональный регулируемый столик, розетка и два режима освещения. Такой формат не заменяет плацкарту, а становится альтернативой для тех, кто ценит личное пространство, но не готов платить за купе. Эксперты ФПК выделяют: это попытка предложить новый уровень сервиса для интровертов, командировочных и тех, кто устал от тесноты и шума.

Однако новый формат подойдёт не всем. Семьям с детьми и компаниям друзей может быть неудобно — капсулы рассчитаны на одного человека, а место для большого багажа ограничено. В капсулах нет окон, только стены и шторы, что тоже вызывает споры среди пассажиров. Инженеры по безопасности отмечают усложнение внутренней конструкции: потребовалось внедрение систем дымоудаления и дополнительных датчиков, чтобы обеспечить безопасность в случае ЧП.

Первые тестовые составы с капсулами появятся на маршрутах уже в 2026 году, полноценная продажа билетов ожидается к 2028-му. По прогнозам, стоимость поездки в капсуле будет находиться между плацкартой и купе. Для российского рынка это шаг к новой философии железнодорожных перевозок: большая приватность, индивидуальный подход и современный дизайн. Важно, что такие изменения могут изменить отношение к поездке на поезде, сделав её более привлекательной для новых категорий пассажиров.

Ранее уже сообщалось о том, что РЖД запустили вагон-отель: сенсорные панели, душ и двухметровые полки - как теперь будут ездить россияне.