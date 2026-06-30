Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 14:27

Новые круизные теплоходы в России: комфорт, недостатки и мнения пассажиров

Новые круизные теплоходы в России: комфорт, недостатки и мнения пассажиров

«Мустай Карим» и старый флот: почему новые российские теплоходы радуют и раздражают пассажиров одновременно

Новые круизные теплоходы в России: комфорт, недостатки и мнения пассажиров

В российском круизном флоте появились современные теплоходы отечественной сборки, что стало важным событием для рынка речных путешествий. Разбираемся, чем они отличаются от старых судов, какие плюсы и минусы отмечают пассажиры, и почему это важно для развития туризма именно сейчас.

В российском круизном флоте появились современные теплоходы отечественной сборки, что стало важным событием для рынка речных путешествий. Разбираемся, чем они отличаются от старых судов, какие плюсы и минусы отмечают пассажиры, и почему это важно для развития туризма именно сейчас.

Появление новых круизных теплоходов российского производства на реках страны стало важным событием для внутреннего туризма. До недавнего времени флот стремительно старел: большинство судов, построенных ещё в советский период (1950–1980-е годы), давно требовали замены. Теперь ситуация меняется: на смену устаревшим лайнерам в последние годы пришли современные суда, и впереди — ещё несколько новых запусков.

Особое внимание привлекает «Мустай Карим» — первый за многие годы круизный теплоход, построенный в России. Этот четырёхпалубный лайнер класса «река-море» был заказан в Санкт-Петербурге и начал работу в 2020 году. Судно рассчитано на 329 пассажиров и предлагает рестораны, бары, спортивно-оздоровительный комплекс и даже трансформируемый конференц-зал. Благодаря своему классу «Мустай Карим» может заходить не только в речные, но и в морские порты, что значительно расширяет географию маршрутов.

Пассажиры отмечают высокий уровень комфорта, современный интерьер и разнообразие развлечений на борту. Однако не обошлось и без недостатков. Среди основных претензий — высокая стоимость круиза, отсутствие изолированных балконов в большинстве кают и неудачные решения в панорамном остеклении, которые мешают наслаждаться видами из окна. Кроме того, для люксового сегмента судно выглядит перенаселённым: на борту одновременно находятся более 300 человек, тогда как конкуренты в этом классе ограничивают число гостей ради приватности.

Отзывы экспертов подтверждают неоднозначность впечатлений. Так, пользователь Laki Star хвалит удобные каюты, мягкие кровати, просторный бар и отличную развлекательную программу, но жалуется на неприятный запах из системы отопления, холод в санузле и ограниченное количество питьевой воды. Другой путешественник, отмечает просторные помещения и вежливый персонал, однако считает цену завышенной и указывает на отсутствие прогулочных палуб.

Судя по нынешней динамике, в ближайшие годы рынок круизных путешествий в России продолжит меняться. Новые теплоходы задают современные стандарты, но только при условии, что производители и операторы будут учитывать реальные запросы пассажиров. Для туристов это шанс получить более комфортный и разнообразный опыт, а для отрасли — возможность выйти на новый уровень конкуренции и сервиса.

В целом запуск новых теплоходов — важнейший шаг для развития речного туризма в России. Это позволяет не только повысить уровень сервиса, но и привлечь новую аудиторию, заинтересованную в современных стандартах комфорта. При этом, как показывает практика, даже самые современные суда не всегда соответствуют ожиданиям взыскательных клиентов. Важно помнить, что обновление флота идёт параллельно с эксплуатацией старых судов, и конкуренция между ними становится всё заметнее. Кстати, интерес к путешествиям растёт не только на воде: например, в железнодорожной сфере также происходят постоянные перемены - РЖД продолжают обновлять плацкартные вагоны, добавляя душевые и новые удобства , которые могут изменить перемещение по стране.

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