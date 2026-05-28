РЖД запускает обновлённые вагоны на юг: полки длиннее, вагоны просторнее, и всё это — с 2026 года

Новые купе РЖД: больше мест, длиннее полки и душевые в плацкарте

С 2026 года на поездах к Черному морю появятся обновленные вагоны: увеличенное количество мест, удлиненные спальные полки и душевые кабины в плацкартных секциях. Это решение может изменить представление о дальних поездках на юг, особенно для семей и тех, кто ценит комфорт.

В 2026 году на маршрутах к Чёрному морю стартует эксплуатация принципиально новых вагонов РЖД. Южные направления, такие как Анапа и Адлер, давно нуждались в обновлении подвижного состава: пассажиропоток растёт, а старые вагоны уже не соответствуют современным требованиям. Теперь купейные вагоны будут рассчитаны на 40 мест вместо привычных 36, но при этом не потеряют комфорт.

Инженеры увеличили внешний габарит и применили подвешивание вагонов, что позволило создать дополнительные места без опор внутри помещений. Спальные полки стали заметно длиннее: верхние увеличились на 16 сантиметров, нижние — на 6. Проходы между купе расширили, и теперь встречные пассажиры смогут спокойно разойтись, не прижимаясь к стенкам. В перспективе длина спального места может достигать двух метров, что особенно ценят высокие путешественники, для которых короткие лежанки были настоящей проблемой.

Обновления коснулись и плацкартных вагонов. Помимо увеличения числа посадочных мест, здесь впервые появляются душевые кабины — важное новшество для тех, кто проводит в пути двое суток и более. Возможность принять душ в дороге позволяет изменить впечатление от поездки, особенно в летний сезон, когда спрос на южных традиционных направлениях высок.

Несмотря на все улучшения, в РЖД отмечают, что стоимость билетов останется на прежнем уровне. Это решение может сделать поездки к морю более привлекательными для семей с детьми и тех, кто привык к расширенному сервису. Интерес к новым вагонам уже заметен: спрос на южные маршруты в последние годы бьёт рекорды.

Стоит отметить, что РЖД впервые экспериментирует с форматами вагонов. Например, ранее компания внедрила вагоны с одноместными купе по маршруту Москва — Санкт-Петербург, где каждый пассажир получает личное пространство и дополнительные услуги.

Новые купейные и плацкартные вагоны для южных направлений выглядят как следующий шаг в развитии пассажирских перевозок: они учитывают потребности реальных пассажиров и рыночные тенденции. Важно, что такие изменения связаны не только с повышением комфорта, но и с развитием железнодорожных перевозок в целом. Согласно данным, обновление подвижного состава позволяет повысить качество услуг без роста цен, а это значит — сделать поездку на юг доступнее и приятнее, а также способствовать улучшению экологической обстановки.