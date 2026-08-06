Не люкс, но комфорт: в поездах появятся купе с душевыми и 2-метровыми спальниками

Новые купе РЖД: двухметровые полки, душевые и сенсорное управление

В 2026 году на российских железных дорогах появятся купейные вагоны нового поколения с увеличенными спальными местами, душевыми и современными системами хранения. Это решение может повлиять на привычные стандарты комфорта для пассажиров дальних маршрутов.

В 2026 году на российских железных дорогах появятся купейные вагоны нового поколения с увеличенными спальными местами, душевыми и современными системами хранения. Это решение может повлиять на привычные стандарты комфорта для пассажиров дальних маршрутов.

В 2026 году на маршрутах российских железных дорог появятся обновленные вагоны, которые могут задать новый стандарт комфорта для дальних поездок. Главное новшество - в каждом купе теперь только два спальных места, а длина полок увеличилась почти до двух метров. Это решение особенно актуально для высоких пассажиров.

Интерьер выполнен в светлых тонах с темными акцентами. Внутри много гладких панелей, встроенных шкафчиков и ниш для хранения вещей. Для каждого пассажира предусмотрена отдельная ячейка, шкаф с деревянными секциями и антресоль для сумок или спортивного инвентаря.

Температура и освещение в купе регулируются через сенсорную панель, что позволяет индивидуально настраивать параметры. В каждом купе есть выдвижной экран для просмотра фильмов, USB-розетка и сейф для документов. Главная инновация – душевая кабина в коридоре, ранее доступная только в вагонах класса «люкс». Также обещают фен, утюг и гладильную доску для пассажиров.

Не все обновления отметили положительно. Антресоль расположена довольно высоко, и пассажирам невысокого роста будет сложно дотянуться даже до легкого багажа. Дверцы шкафов иногда открываются сами или, наоборот, закрываются слишком туго. Избыточное количество мест для хранения кажется излишним, хотя для туристических поездок это скорее плюс. Высокие пассажиры могут задевать выступающие элементы диванов, несмотря на скругленные углы.

До конца 2026 года планируется выпустить 28 таких вагонов. Если эксперимент окажется успешным, замечания по эргономике будут учтены, двухметровые спальные места и новая система кондиционирования могут стать стандартом для российских поездов дальнего следования. Сейчас проект проходит стадию пилотирования, и его развитие зависит от отзывов пассажиров и доработки деталей.

Подобные решения уже реализованы в зарубежных поездах и современных домах на колесах.

Увеличенные полки и душевые кабины — это шаг вперед для российских железных дорог. Если проект будет доработан с учетом всех нюансов, российские поезда смогут конкурировать с лучшими зарубежными аналогами по широкому спектру услуг и удобству для пассажиров.