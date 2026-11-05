Не косметика, а новая философия: «Лаб 20/50» спроектировал вагон габарита Т — какие новшества предложат пассажирам

5 ноября 2026, 11:53
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.
Центр промышленного дизайна «Лаб 20/50» разработал для ТМХ первый в России пассажирский вагон увеличенного габарита Т, и в декабре 2025 года он вышел в рейс в составе поезда «Красная стрела». Это не просто косметическое обновление интерьера, а пересмотр самих принципов организации пространства в поезде.
За счет увеличения ширины и длины кузова спальные полки стали длиннее, а проходы шире, что позволило разместить 36 пассажиров вместо привычных 32 и создать ощущение большей свободы в пути.
Каждое купе спроектировано как компактное технологичное пространство: у всех мест есть розетки с USB-портами и беспроводная зарядка, на верхних полках появились откидные столики, а сценарии освещения позволяют менять атмосферу в зависимости от времени суток.
Отдельное внимание уделено пассажирам с детьми — предусмотрено детское купе с расширенным спальным местом, игровым столиком-трансформером и защитными бортиками, а инфраструктура для людей с ограниченной мобильностью интегрирована в архитектуру вагона изначально, а не добавлена как опция.
В штабном вагоне, помимо зон отдыха для 12 сотрудников поезда, размещены панели мониторинга и диагностики состава в реальном времени.
Визуально интерьер решен в светлых тонах с широкими окнами, что снижает утомляемость в долгой дороге и подчеркивает главное преимущество нового вагона — ощущение простора, которого так не хватало прежним купейным моделям.
Ранее на 110km.ru были представлены фотографии нового поколения для «Красной стрелы».
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