Не косметика, а новая философия: «Лаб 20/50» спроектировал вагон габарита Т — какие новшества предложат пассажирам

Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т

Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.

Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.

Центр промышленного дизайна «Лаб 20/50» разработал для ТМХ первый в России пассажирский вагон увеличенного габарита Т, и в декабре 2025 года он вышел в рейс в составе поезда «Красная стрела». Это не просто косметическое обновление интерьера, а пересмотр самих принципов организации пространства в поезде.

За счет увеличения ширины и длины кузова спальные полки стали длиннее, а проходы шире, что позволило разместить 36 пассажиров вместо привычных 32 и создать ощущение большей свободы в пути.

Каждое купе спроектировано как компактное технологичное пространство: у всех мест есть розетки с USB-портами и беспроводная зарядка, на верхних полках появились откидные столики, а сценарии освещения позволяют менять атмосферу в зависимости от времени суток.

Отдельное внимание уделено пассажирам с детьми — предусмотрено детское купе с расширенным спальным местом, игровым столиком-трансформером и защитными бортиками, а инфраструктура для людей с ограниченной мобильностью интегрирована в архитектуру вагона изначально, а не добавлена как опция.

В штабном вагоне, помимо зон отдыха для 12 сотрудников поезда, размещены панели мониторинга и диагностики состава в реальном времени.

Визуально интерьер решен в светлых тонах с широкими окнами, что снижает утомляемость в долгой дороге и подчеркивает главное преимущество нового вагона — ощущение простора, которого так не хватало прежним купейным моделям.

Ранее на 110km.ru были представлены фотографии нового поколения для «Красной стрелы».