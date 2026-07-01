Теперь будем ездить только так: РЖД представила вагоны, которые удивят даже бывалых пассажиров

1 июля 2026, 07:21
Новые купейные и СВ вагоны РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах
Новые купейные и СВ вагоны РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах
РЖД представила модернизированные вагоны СВ и купейные вагоны габарита Т с акцентом на удобство и современные решения. Впервые в российских поездах появились душевые, увеличенные спальные места и купе для семей с детьми. Почему эти изменения важны для пассажиров и как они повлияют на качество поездок - в нашем материале.
В условиях растущих ожиданий пассажиров к уровню сервиса на железной дороге, РЖД делает ставку на технологичность и комфорт. Компания продемонстрировала обновленные вагоны СВ и купейные вагоны габарита Т, которые заметно отличаются от привычных стандартов российских поездов.
В новых вагонах СВ теперь всего восемь двухместных купе, что позволяет создать более приватную атмосферу для путешественников. Каждый отсек оборудован закрытыми полками для хранения вещей, выдвижными экранами, кнопками вызова проводника, а также розетками и USB-разъемами. Особое внимание уделено длине спальных мест — теперь полки увеличены до двух метров, что особенно оценят высокие пассажиры. Впервые в вагонах этого класса появились душевые кабины, оснащенные феном, утюгом и гладильной доской — детали, которые раньше были доступны только в дорогих отелях.
РЖД планирует получить 28 таких вагонов от «Вагонреммаш» до конца 2025 года, что говорит о серьезных намерениях компании по обновлению парка и повышению стандартов обслуживания.
Купейные и штабные вагоны габарита Т также не остались без внимания. Вместо привычных девяти четырехместных купе теперь размещено десять, а форма и размеры полок переработаны для большего удобства. На верхних койках появились откидные столики, а в каждом купе — розетки, сейфы, беспроводная зарядка и возможность регулировать температуру. Это решение явно ориентировано на современные потребности пассажиров, которые привыкли к гаджетам и индивидуальному комфорту.
Особое место в новых вагонах занимает купе «Мама+» — увеличенные спальные места и яркий интерьер делают его идеальным для семей с детьми. В штабных вагонах предусмотрено сразу два купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, что подчеркивает стремление РЖД сделать железнодорожные путешествия доступными для всех категорий граждан.
До конца 2026 года компания намерена закупить 38 вагонов габарита Т, что позволит существенно обновить составы на популярных направлениях. Эти изменения могут стать новым стандартом для российских поездов дальнего следования, где комфорт и технологичность выходят на первый план.
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