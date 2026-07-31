Диван вместо кровати, душевая и вендинг: «Трансмашхолдинг» показал, какими будут новые купейные вагоны РЖД в 2026 году

Новые купейные вагоны для РЖД: чем отличаются одноэтажные и двухэтажные проекты

«Трансмашхолдинг» представил для РЖД два типа современных купейных вагонов - одноэтажные и двухэтажные. В каждом из них реализованы новые решения для удобства пассажиров, что особенно актуально на фоне обновления парка Федеральной пассажирской компании.

«Трансмашхолдинг» представил для РЖД два типа современных купейных вагонов - одноэтажные и двухэтажные. В каждом из них реализованы новые решения для удобства пассажиров, что особенно актуально на фоне обновления парка Федеральной пассажирской компании.

В 2026 году «Трансмашхолдинг» завершит разработку двух новых проектов купейных вагонов для Российских железных дорог. Это событие может стать шагом вперед в обновлении пассажирского парка, поскольку речь идет о внедрении как одноэтажных, так и двухэтажных моделей, рассчитанных на разные маршруты и формы.

Одноэтажные вагоны выполнены в сдержанной серо-синей гамме, что создает ощущение уюта и современности. В сложном состоянии полки превращаются в полноценный диван с подголовниками — решение, которое позволяет максимально эффективно использовать пространство. В каждом купе предусмотрен сейф, скрытый за откидной полкой, что создает ощущение безопасности для пассажиров.

В коридоре нового вагона установлен вендинговый автомат — редкость для российских поездов, но востребованная опция для длительных путешествий. В туалетной комнате теперь есть полноценная душевая кабина, что особенно актуально для дальних маршрутов. Внутренняя отделка двухэтажных вагонов отличается использованием серых, бежевых и коричневых оттенков, что визуально расширяет пространство и делает интерьер более теплым.

Интересная деталь: стол между двумя нижними полками можно поднять, освободив место. Это решение может быть полезно для семей или компаний, путешествующих вместе.

Если сравнивать новые вагоны с зарубежными аналогами, можно отметить, что российские производители делают акцент на практичности и универсальности. В то время как европейские поезда часто ориентированы на минимализм, отечественные решения предлагают более удобные условия для пассажиров. Важно и то, что обновление происходит на фоне роста спроса на внутренние железнодорожные перевозки, а значит, новые вагоны могут стать одним из факторов повышения пассажиропотока в России.

Внедрение новых транспортных средств может привести к тому, что РЖД будет соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности. Важно отметить, что такие изменения способны не только улучшить впечатление пассажиров, но и повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на внешнем рынке.