Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 11:15

Новые купейные вагоны РЖД: душ, сейфы и климат-контроль уже на маршрутах

Новые купейные вагоны РЖД: душ, сейфы и климат-контроль уже на маршрутах

Поезд лучше отеля: РЖД запустила новые купейные вагоны с душем, холодильником и личным климат-контролем

Новые купейные вагоны РЖД: душ, сейфы и климат-контроль уже на маршрутах

РЖД внедряет купейные вагоны с душевыми кабинами, индивидуальным климат-контролем и сервисной зоной. Это решение может изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования и повысить лояльность пассажиров уже в ближайшие годы.

РЖД внедряет купейные вагоны с душевыми кабинами, индивидуальным климат-контролем и сервисной зоной. Это решение может изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования и повысить лояльность пассажиров уже в ближайшие годы.

Появление купейных вагонов модели 61-4517 на российских железных дорогах стало ведущим событием на рынке пассажирских перевозок. Теперь привычные поездки на дальние расстояния могут ассоциироваться не только с минимумом базовых потребностей, но и с учетом принятия душа, использования холодильника и самостоятельной настройки температуры в купе. Такой уровень оснащения еще недавно казался нереальным для массовых маршрутов.

В каждом вагоне предусмотрена отдельная душевая кабина, что особенно актуально для тех, кто проводит в пути больше суток. Появились розетки, USB-разъемы, трансформируемый столик и закрытые сейфы с электронными замками. Нижние полки теперь трансформируются в удобные диваны с подголовниками, а верхние практически незаметны в сложном виде. Это решение не только экономит пространство, но и делает интерьер более современным.

Одна из главных особенностей – индивидуальная регулировка температуры воздуха в каждом купе. Пассажиры могут выбрать комфортный микроклимат независимо от общей системы вагона. Дополнительно улучшена шумо- и виброизоляция, установлены автоматически сдвижные двери и светодиодное освещение, что создает ощущение уюта и приватности.

Холодильник и микроволновая печь размещены в общей сервисной зоне. Там же можно найти оборудование для очистки воды и вендинговые аппараты. Такой подход позволяет сохранить пространство в купе и обеспечить доступ к бытовым функциям для всех пассажиров маршрута.

Душевые кабины оборудованы бесконтактной подачей воды и мыла, электросушилками и системой индикации отсутствия. В санитарных помещениях реализованы современные решения, которые раньше встречались только на дорогих поездах или в зарубежных странах.

Первые вагоны нового поколения появились на маршрутах еще в 2019 году, а к 2024 году их количество в парке ФПК превысило 1700 единиц. Они используются в поездах всех филиалов компании, что говорит о масштабности развития. При этом важно помнить: в одном направлении могут курсировать разные составы разных, поэтому при покупке билета стоит уточнить тип вагона.

Внедрение купейных вагонов с душем и сервисной зоной может стать новым стандартом для российских поездов дальнего следования. Данное решение позволяет повысить доступность железнодорожных перевозок и конкурировать с другими схемами транспорта, особенно на фоне роста требований к комфорту и индивидуальному обслуживанию. Такие вагоны уже не воспринимаются как эксперимент - они становятся частью повседневной реальности для тысяч пассажиров по всей стране.

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