В РЖД представили купе с душевыми кабинами и сейфами: стоимость билетов не изменится

29 июля 2026, 16:34
Новые купейные вагоны РЖД: свежий дизайн, душ и сейф для пассажиров
Новые купейные вагоны РЖД: свежий дизайн, душ и сейф для пассажиров
РЖД представила дизайн новых купейных вагонов, где акцент сделан на удобстве и современных решениях. Важно, что обновления коснулись как одноэтажных, так и двухэтажных составов, а стоимость билетов останется прежней.
Обновление купейных вагонов РЖД вызвало интерес у пассажиров и экспертов: компания впервые за многие годы внедряет современные решения в интерьер поездов дальнего следования. В новых одно- и двухэтажных вагонах акцент сделан на комфорте и функциональности, что может изменить представление о поездках по железной дороге.
В одноэтажных купе теперь преобладают серо-синие оттенки, создавая спокойную атмосферу. Нижние полки трансформируются в удобные диваны с подголовниками, а верхние практически незаметны и как-будто вписаны в стену. Для хранения ценных вещей предусмотрен сейф, а в санузле появился душ — редкость для российских поездов.
Двухэтажные вагоны получили интерьер в синих и серо-белых тонах. Здесь пассажирам также доступны душевые, откидные столики и дополнительные полки для багажа. Подобный подход к организации пространства может повысить привлекательность железнодорожных перевозок на фоне авиаперелетов и автобусов.
По словам представителей «Федеральной пассажирской компании», обсуждение новых вагонов пройдет в разных направлениях, стоимость билетов останется на прежнем уровне. Это важно для тех пассажиров, которые выбирают поездки по России, не желая переплачивать за комфорт.
Ранее внимание к обновлениям на железнодорожном транспорте уже привлекали новые плацкартные вагоны, о которых говорилось в материале о том, как меняется спрос на рынке: подробности здесь . В последние годы РЖД активно внедряет новые технологии и улучшает условия для пассажиров, что может повысить популярность железнодорожных перевозок на рынке транспортных услуг.
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