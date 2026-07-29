Душ в поезде — реальность: РЖД показала вагоны нового поколения с санузлом и душевой

Новые купейные вагоны РЖД: увеличенные полки, душевая и зона для семей

РЖД представили публике купейные вагоны нового поколения с двухметровыми полками, отдельной душевой и специальным купе для пассажиров с детьми. Это событие может повлиять на стандарты комфорта в российских поездах и задать новый тренд для железнодорожных перевозок.

РЖД представили публике купейные вагоны нового поколения с двухметровыми полками, отдельной душевой и специальным купе для пассажиров с детьми. Это событие может повлиять на стандарты комфорта в российских поездах и задать новый тренд для железнодорожных перевозок.

Появление новых купейных вагонов РЖД на железнодорожном пассажирском выставочном салоне «PRO//Движение.Экспо» стало ведущим событием для всей отрасли. Впервые пассажирам представили вагоны, где длина спальных полок достигает двух метров, а для семей с детьми предусмотрено отдельное пространство с расширенными возможностями.

Внутри купе теперь больше места: ширина полки увеличилась на три сантиметра, верхняя полка стала длиннее на 16 сантиметров, нижняя — на шесть. Помимо двух стандартных санузлов, в вагоне появилась отдельная душевая кабина, которая раньше была редкостью для российских поездов. Температура в каждом купе регулируется индивидуально, что позволяет создать комфортные условия для всех пассажиров.

Техническое оснащение также шагнуло вперёд. В каждом купе установлены розетки, выключатели света и сейфы. Для удобства пассажиров в полки встроены беспроводные зарядки для смартфонов, а в верхних местах предусмотрены открывающиеся столики для планшетов и ноутбуков. Особое внимание уделено купе «МАМА+»: здесь увеличена ширина спальных мест, интерьер выполнен в ярких цветах, чтобы сделать поездку с детьми максимально удобной.

Вагон выполнен в габарите Т, что увеличило его размер на 73 сантиметра, поворот — на 28, а проход по салону — на 9 сантиметров по сравнению со стандартными моделями. Количество мест выросло до 40 вместо привычных 36. Как сообщает РЖД, новые вагоны с увеличенным габаритом уже начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

Для российского рынка такие изменения могут стать обязательными для обеспечения соответствия стандарту железных дорог. По данным отраслевых исследований, внедрение душевых и расширенных купе для семей может привлечь новых пассажиров и повысить лояльность постоянных клиентов. Важное замечание: аналогичные решения уже давно используются в европейских поездах, а теперь российские перевозчики делают уверенный шаг в сторону современного стандарта обслуживания. Новые вагоны РЖД могут быть созданы для других операторов и повлиять на тенденцию обновления подвижного состава в стране.