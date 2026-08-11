Простор, душевая и «МАМА+»: что изменилось в новых купейных вагонах РЖД, представленных на «PRO//Движение»

Новые купейные вагоны РЖД: увеличенные полки, душевая и зона для семей

РЖД вывели на рынок купейные вагоны с двухметровыми полками, отдельной душевой и специальным купе для пассажиров с детьми. Новые решения в интерьере и оснащении могут изменить представление о дальних поездках на поезде уже этой осенью.

РЖД вывели на рынок купейные вагоны с двухметровыми полками, отдельной душевой и специальным купе для пассажиров с детьми. Новые решения в интерьере и оснащении могут изменить представление о дальних поездках на поезде уже этой осенью.

Впервые за последние годы в РЖД появились купейные вагоны, которые отличаются от привычных стандартов. Компания выпустила вагоны, которые способны повысить уровень комфорта для пассажиров.

Главное изменение — спальные места теперь длиннее: верхняя полка увеличилась на 16 сантиметров, нижняя — на шесть. Это решение особенно актуально для высоких пассажиров и семей с детьми, которым приходилось мириться с ограниченным пространством.

В каждом купе теперь есть беспроводное зарядное устройство для смартфонов, соответствующее современным требованиям безопасности. Для тех, кто путешествует на верхних полках, теперь предусмотрены откидные столики - удобные для работы с ноутбуком или планшетом в дороге.

Особое внимание уделено пассажирам с детьми: одно из купе выполнено по концепции «МАМА+». Здесь интерьер светлый, а полки еще шире, что создает дополнительное пространство для малышей и родителей. Кроме того, в новых вагонах появилась отдельная душевая кабина - редкость для российских поездов, которая может повысить уровень сервиса на маршруте.

Первые вагоны выйдут на линию Москва - Санкт-Петербург уже осенью. Это направление традиционно считается одним из самых востребованных, и новаторство может стать испытанием для дальнейшего развития решений на других маршрутах.

Стандартная длина полок в российских купейных вагонах ранее составляла около 184 см, что часто вызывало жалобы у высоких пассажиров. Введение двухметровых спальных мест и улучшение комфорта могут помочь РЖД стать более конкурентоспособной в условиях растущих ожиданий пассажиров. Если нововведения покажут себя с лучшей стороны, аналогичные вагоны могут появиться и на других популярных направлениях.