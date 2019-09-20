20 сентября 2019, 11:20
Новые легковые автомобили в России подорожали за 5 лет на 76%
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, как изменились цены на новые легковые автомобили с сентября 2014 года по сегодняшний день. Оказалось, что средняя стоимость новой «легковушки» выросла соизмеримо с увеличением курса доллара.
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Если вспомнить историю, то обвал рубля пришелся на конец 2014 года, одновременно автопроизводители были вынуждены увеличить цены. На приведенной выше диаграмме видно, что первое время цены не успевали за колебаниями курса валют. Летом 2015 и 2016 годов на рынке даже наблюдалось небольшое падение цен. Однако уже с начала 2017 года ситуация начала выравниваться. Постепенно цены стали догонять стабилизировавшийся курс, а позднее – и перегонять его.
С начала 2019 года цены росли из-за стандартной инфляции. Кроме того, к январю все автопроизводители переписали прайс-листы, чтобы компенсировать новую ставку НДС, увеличившуюся с 18 до 20%. Курс рубля на протяжении последнего года демонстрирует условную стабильность. Сколько она продлиться, сказать трудно. Но в отсутствие резких скачков курса и с учетом стагнации на рынке, масштабного подорожания ждать пока не приходится.
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