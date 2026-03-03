Патриотизм или прагматизм: заставят ли новые «Москвич» М70 и М90 забыть о Jaecoo и Tenet

Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке

Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.

Российский рынок автомобилей снова в центре внимания: старт продаж новых кроссоверов «Москвич» М70 и М90 может серьезно повлиять на выбор покупателей в сегменте до 4 миллионов рублей. Для многих автолюбителей это не просто очередная инновация - речь идет о возвращении отечественного бренда себе позиции в условиях жесткой конкуренции с китайскими производителями.

Как сообщает «Российская газета», эксперт Денис Гаврилов проанализировал, с какими моделями предстоит соперничать новым «Москвичам». По его словам, ценовая политика у М70 и М90 выстроена так, чтобы максимально соответствовать ожиданиям рынка: базовая версия М70 предлагается за 2 689 000 рублей, топовая - за 3 209 000 рублей с учетом всех действующих выгод и специальных предложений. Единственная комплектация М90 стоит 3 855 000 рублей.

Гаврилов отмечает, что по ряду ключевых параметров «Москвичи» могут оказаться привлекательнее некоторых конкурентов, однако по другим характеристикам уступа. Все зависит от того, какие опции и качества важны для конкретного покупателя, а также до сих пор высокий уровень доверия к отечественному бренду по сравнению с китайскими аналогами.

В числе основных конкурентов новых моделей названы Tenet T8, Jaecoo J7 и J8, Geely Atlas, GAC GS4, Exeed TXL, Hongqi HS3 и Changan CS75 Plus. Именно эти автомобили чаще всего рассматриваются как альтернатива, кто выбирает кроссоверы в среднем ценовом сегменте. Эксперт предполагает: «Москвич» сделал ставку на узнаваемость бренда и адаптацию к дополнительным условиям эксплуатации, что может сыграть роль при выборе между аналогичными по цене и оснащению машинами.

Интересно, что старт продаж новых кроссоверов «Москвич» серии «М» намечен на начало марта 2026 года. Ожидается, что автомобили будут доступны сразу в 60 дилерских центрах по всей стране, что значительно расширяет возможности для тест-драйва и обслуживания. Столь масштабный запуск – редкость для отечественного автопрома последних лет.

Стоит отметить, что на фоне выхода новых моделей «Москвич» эксперты все чаще обсуждают, как меняются рынки и какие изменения определяют спрос. Например, недавно специалисты подробно разобрали, почему стоимость технического обслуживания и шиномонтажа в России продолжает расти, и как это влияет на выбор новых автомобилей.

В целом, появление новых «Москвичей» на рынке – это не только вопрос патриотизма, но и прагматичный расчет. Покупатели чаще всего сравнивают не только цену, но и стоимость владения, уровень обслуживания, а также доступность запасных частей и сервисных центров. В условиях, когда китайские бренды продолжают наращивать долю, отечественный производитель вынужден искать новые подходы к клиенту и делать комплексное предложение.