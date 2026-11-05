Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 07:05

Почему «Минск» уже не тот: какие модели выпускают сейчас на заводе

Почему «Минск» уже не тот: какие модели выпускают сейчас на заводе

Что стало с легендарным мотоциклом «Минск»: показываю модели и цены — что выпускают сегодня

Почему «Минск» уже не тот: какие модели выпускают сейчас на заводе

В российских салонах новые мотоциклы «Минск» в 2026 году стоят примерно от 130 тысяч рублей. Чем Ranger 200 отличается от городского C4 250, за что выбирают Hunter 150 и какие модели собирают в России.

В российских салонах новые мотоциклы «Минск» в 2026 году стоят примерно от 130 тысяч рублей. Чем Ranger 200 отличается от городского C4 250, за что выбирают Hunter 150 и какие модели собирают в России.

Под исторической маркой «Минск» теперь продаются мотоциклы с другой конструкцией и китайскими комплектующими. Цены на новые модели в России начинаются примерно со 130 тысяч рублей.

История марки началась с немецкой DKW RT 125 времен Второй мировой войны. В СССР на ее базе выпустили М1А «Москва», а в 1951 году производство передали Минскому мотозаводу. Советский «Минск» ценили за простоту, дешевый ремонт и долговечность. Та же конструкция легла в основу Yamaha YA-1 и Harley-Davidson Hummer.

Сегодня для грунтовок и хозяйственных задач предназначен Ranger 200 с двигателем 200 кубических сантиметров мощностью около 14 лошадиных сил и скоростью до 100 километров в час, он стоит около 135 тысяч рублей и не рассчитан на тяжелое бездорожье.

Для асфальта создан C4 250 в ретростиле с двигателем 247 кубических сантиметров мощностью от 15 до 16 лошадиных сил, пятиступенчатой коробкой и дисковыми тормозами, его цена около 218 тысяч рублей. Более доступный Hunter 150 с двигателем 150 кубических сантиметров и мощностью около 13 лошадиных сил стоит примерно 130 тысяч рублей, также есть модели D4 125 и X 250 Enduro.

Основное производство остается в Беларуси, а с 2026 года сборку Hunter 150 и Ranger 200 наладили на Вяземском машиностроительном заводе в Смоленской области, первые партии собрали еще в 2025 году, при этом часть комплектующих, включая двигатель и трансмиссию, поставляется из Китая. Имя «Минск» больше не говорит о техническом родстве с советскими мотоциклами.

Что говорят владельцы. Механик из Белгорода за полгода проехал на Ranger 200 около пяти тысяч километров и отметил низкий расход топлива — порядка трех литров на сотню, простоту конструкции и доступность запчастей, посчитав его честным вариантом за 135 тысяч рублей для дачных и рыболовных поездок с возможностью самостоятельного обслуживания.

Упомянутые марки: Минск
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