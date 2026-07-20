Мощнее, легче, надежнее: АвтоВАЗ раскрыл детали новых моторов 1.6 и 1.8 для Vesta и Azimut

Новые моторы Lada: 1,6 и 1,8 л с фазовращателями появятся на Azimut уже осенью

АвтоВАЗ готовит к запуску современные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые впервые появятся на Lada Azimut уже в сентябре 2026 года. Эти моторы обещают повысить эффективность и динамику, а также задать новые стандарты для российских автомобилей.

АвтоВАЗ готовит к запуску современные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые впервые появятся на Lada Azimut уже в сентябре 2026 года. Эти моторы обещают повысить эффективность и динамику, а также задать новые стандарты для российских автомобилей.

АвтоВАЗ выходит на новый виток развития, внедряя современные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра. Уже в сентябре 2026 года моторы начнут устанавливать на кроссовер Lada Azimut, а к концу осени они появятся и на других популярных моделях — Lada Vesta и Iskra. Такой шаг может заметно изменить восприятие российских автомобилей в массовом сегменте.

Главная особенность новых агрегатов — ощутимый прирост мощности и крутящего момента. 1,6-литровый двигатель теперь выдает 120 л. с. и 154 Нм, что заметно выше прежних 106 л. с. и 148 Нм. Версия на 1,8 литра развивает 135 л. с. и 175 Нм против прежних 122 л. с. и 170 Нм. При этом для Весты и Искры сохраняются базовые моторы: 1,6 л (106 л. с.) для Весты и 1,6 л (90 л. с.) для Искры, что расширяет выбор для покупателей.

Важным технологическим новшеством стал фазовращатель на впуске для 1,6-литрового мотора — впервые для моделей такого объёма на АвтоВАЗе. Это решение должно улучшить тягу на низких и средних скоростях и снизить расход топлива. В 1,8-литровом двигателе модернизированы блок цилиндров, коленвал, поршневая группа и система охлаждения, а также добавлены фазовращатели на впуске и выпуске.

Оба новых двигателя оснащены переработанным впускным коллектором, что увеличивает тягу на низких и средних оборотах. Ещё одна важная деталь — безвтыковая конструкция: в поршнях предусмотрены проточки под полный ход клапанов, что исключает их контакт при обрыве ремня ГРМ. За счёт облегчения шатунно-поршневой группы удалось снизить массу движущихся частей и повысить КПД.

Эксперты отмечают, что подобные обновления могут стать ведущим трендом для российского автопрома. Например, в других странах производители также проводят модернизацию бензиновых моторов, как это недавно произошло с Chevrolet, что корректирует вектор развития ДВС и гибридов — подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в стратегии Chevrolet .

Для АвтоВАЗа запуск новых инноваций - не только технологический шаг вперед, но и возможность укрепить позиции на внешнем рынке, где конкуренция с китайскими и западными брендами становится все жестче. Важно, что новые моторы разработаны с учетом российских условий эксплуатации, что может повысить их надежность и востребованность среди отечественных автомобилистов.