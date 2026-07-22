Больше мощности, меньше расхода: разбор новых моторов LADA Azimut, которые изменят правила игры

22 июля 2026, 20:37
Новые моторы ВАЗ 1.6 и 1.8: характеристики, отличия и перспективы для LADA
Новые моторы ВАЗ 1.6 и 1.8: характеристики, отличия и перспективы для LADA
АВТОВАЗ вывел на рынок обновленные двигатели 1,6 и 1,8 литра для LADA Azimut, сделав акцент на мощности, надежности и экономичности. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей и задать новые стандарты для российских автомобилей.
Выпуск новых двигателей для LADA Azimut стал событием для российского автопрома. АВТОВАЗ представил моторы объёмом 1,6 и 1,8 литра, которые обещают не только повысить динамику, но и сделать обслуживание автомобилей более комфортным и экономичным. Для рынка, где надёжность и простота ремонта остаются ключевыми требованиями, такие перемены выглядят особенно актуально.
Главные изменения коснулись конструкции: инженеры разработали новую головку блока цилиндров, обновили впускную систему, шатунно-поршневую группу и топливную аппаратуру. Впервые для 1,6-литрового мотора ВАЗ реализована система изменения фаз газораспределения на впуске, позволяющая увеличить мощность до 120 л.с. и крутящий момент до 154 Нм. Для 1,8-литрового двигателя модернизированный блок цилиндров предусматривает адаптацию под разные коробки передач, а отдача выросла до 135 л.с. и 175 Нм соответственно.
Особое внимание уделено работе на низких и средних оборотах — это должно повысить эффективность и сделать поездки по городу более приятными. Унификация 37 новых и доработанных деталей упрощает производство и обслуживание, что может снизить стоимость владения в долгосрочной перспективе.
Безопасность и ресурс также не остались без внимания: «безвтычная» компоновка с проточками в поршнях исключает контакт клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ, а форсунки охлаждения поршней уменьшают тепловую нагрузку. Модернизированная шатунно-поршневая группа и оптимизированная камера сгорания позволили снизить удельный расход топлива — для 1,6-литрового мотора с 404 до 378 г/кВт·ч, для 1,8-литрового — с 390 до 378 г/кВт·ч.
Для водителя это означает более уверенный разгон, меньшую необходимость поддерживать высокие обороты и привычную простоту обслуживания. Важно, что новые моторы сохраняют традиционные плюсы LADA: надёжность, ремонтопригодность и доступность запчастей.
Если смотреть дальше, обновление линейки моторов ВАЗ может помочь АВТОВАЗу не только удержать позиции на внутреннем рынке, но и повысить конкурентоспособность в условиях растущих требований к экологичности и экономичности. Для российских покупателей это шанс получить более современный и надёжный автомобиль без значительного роста стоимости обслуживания. Важно, что такие перемены происходят на фоне общей тенденции к локализации и развитию отечественных технологий в автопроме.
В ближайшее время новые двигатели появятся на моделях LADA Azimut, а затем — на LADA Iskra и LADA Vesta. Это может стать шагом вперёд для всего сегмента массовых автомобилей в России. Впрочем, интерес к наследию ВАЗа не ослабевает, вопрос о феномене ВАЗ-2107 и его влиянии на автокультуру возникает, как технические решения прошлых лет до сих пор не находят отклика у автолюбителей.
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