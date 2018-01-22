22 января 2018, 17:39
Новые назначения в компании Rolls-Royce
Региональным директором Rolls-Royce Motor Cars, ответственным за рынки Западной и Южной Европы, Великобритании, России и Центральной Азии назначен Джулиан Дженкинс. Доселе он исполнял в компании обязанности руководителя подразделения планирования продаж.
В новой роли г-н Дженкинс сменит Джеймса Крайтона, который займет пост руководителя подразделения планирования продаж.
Джулиан Дженкинс присоединился к Rolls-Royce Motor Cars 3 года назад, имея за плечами опыт на рынке «люксовых» автомобилей в Северной и Южной Америке, Азии и Австралии.
Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос: «Джулиан уже внес значительный вклад в успех компании на посту руководителя подразделения планирования продаж. Его опыт и профессиональные компетенции позволят нам удержать и нарастить сильные позиции в ключевых для марки регионах».
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Отзывы по теме
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
Сколько ремонтирую свой Ланос сам, но вот никогда не сталкивался с тем, как правильно проверять масло в АКПП? Хотел бы получить дельный совет по этому вопросу, буду рад вашим комментариям.
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