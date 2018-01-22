22 января 2018, 17:39

Новые назначения в компании Rolls-Royce

Региональным директором Rolls-Royce Motor Cars, ответственным за рынки Западной и Южной Европы, Великобритании, России и Центральной Азии назначен Джулиан Дженкинс. Доселе он исполнял в компании обязанности руководителя подразделения планирования продаж.
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В новой роли г-н Дженкинс сменит Джеймса Крайтона, который займет пост руководителя подразделения планирования продаж.

Джулиан Дженкинс присоединился к Rolls-Royce Motor Cars 3 года назад, имея за плечами опыт на рынке «люксовых» автомобилей в Северной и Южной Америке, Азии и Австралии.

Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос: «Джулиан уже внес значительный вклад в успех компании на посту руководителя подразделения планирования продаж. Его опыт и профессиональные компетенции позволят нам удержать и нарастить сильные позиции в ключевых для марки регионах».

Top Manager Роллс Ройс, Ролс Ройс

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Новые назначения в компании Rolls-Royce
В новой роли г-н Дженкинс сменит Джеймса Крайтона, который займет пост руководителя подразделения планирования продаж. Джулиан Дженкинс присоединился к Rolls-Royce Motor Cars 3 года назад, имея за плечами опыт на рынке «люксовых» автомобилей в Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос: «Джулиан уже внес значительный вклад в успех компании на посту руководителя подразделения планирования продаж. Его опыт и профессиональные компетенции позволят нам удержать и нарастить сильные позиции в ключевых для марки регионах».
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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