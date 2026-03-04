Возвращение Qashqai на российский рынок и особенности китайской сборки — сможет ли кроссовер вернуть утраченные позиции

Возвращение японской легенды: Новый Nissan Qashqai снова доступен в России

На российском рынке появились новые Nissan Qashqai китайской сборки, предлагаемые по параллельному импорту. Модель выделяется оснащением и выгодными условиями, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов. Эксперты отмечают растущий интерес к подобным предложениям.

Появление нового Nissan Qashqai на российском рынке стало важным событием для автолюбителей и экспертов. После ухода японского бренда из России весной 2022 года многие популярные модели исчезли с улиц городов. Однако параллельный импорт изменил правила игры: теперь у россиян вновь появилась возможность приобрести Qashqai.

Главная особенность этих автомобилей — двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 151 лошадиная сила. Благодаря этому мотору кроссовер не подпадает под повышенные налоговые ставки, что делает его более доступным по цене. В Москве стоимость нового Qashqai начинается от 2,5 миллиона рублей, однако покупателям стоит запастись терпением: доставка занимает от двух до трех месяцев.

Комплектация автомобиля приятно удивляет: в базовой версии есть круиз-контроль, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа, светодиодная оптика, панорамная крыша, кожаный салон и климат-контроль. Ранее такой набор опций был доступен только в более дорогих версиях, а теперь становится стандартом для новых поставок.

Интерес к Qashqai вызывает не только ностальгия по японскому бренду, но и его консервативная надежность. Как отмечают аналитики, спрос на новые автомобили Mazda и Toyota также растет, однако именно китайские версии становятся наиболее доступными для россиян. Это связано с логистикой, ценовой политикой и особенностями параллельного импорта, который позволяет обходить ограничения, возникшие после ухода автоконцернов.

Возвращение Qashqai может изменить баланс сил на рынке кроссоверов. Модель долгое время была одним из лидеров продаж в России, и теперь у нее есть шанс вновь занять эту позицию. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, а цены на европейские и японские машины продолжают расти, китайская сборка становится альтернативой для многих покупателей.

Параллельный импорт, несмотря на все сложности, открывает новые возможности для автолюбителей. Qashqai — яркий пример того, как рынок адаптируется к новым условиям, возвращая востребованные модели в обновленном формате. В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли эта стратегия вернуть популярность некогда культовой модели.