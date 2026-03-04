Возвращение Qashqai на российский рынок и особенности китайской сборки — сможет ли кроссовер вернуть утраченные позиции

4 марта 2026, 13:17
Возвращение японской легенды: Новый Nissan Qashqai снова доступен в России
Возвращение японской легенды: Новый Nissan Qashqai снова доступен в России
На российском рынке появились новые Nissan Qashqai китайской сборки, предлагаемые по параллельному импорту. Модель выделяется оснащением и выгодными условиями, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов. Эксперты отмечают растущий интерес к подобным предложениям.
Появление нового Nissan Qashqai на российском рынке стало важным событием для автолюбителей и экспертов. После ухода японского бренда из России весной 2022 года многие популярные модели исчезли с улиц городов. Однако параллельный импорт изменил правила игры: теперь у россиян вновь появилась возможность приобрести Qashqai.
Главная особенность этих автомобилей — двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 151 лошадиная сила. Благодаря этому мотору кроссовер не подпадает под повышенные налоговые ставки, что делает его более доступным по цене. В Москве стоимость нового Qashqai начинается от 2,5 миллиона рублей, однако покупателям стоит запастись терпением: доставка занимает от двух до трех месяцев.
Комплектация автомобиля приятно удивляет: в базовой версии есть круиз-контроль, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа, светодиодная оптика, панорамная крыша, кожаный салон и климат-контроль. Ранее такой набор опций был доступен только в более дорогих версиях, а теперь становится стандартом для новых поставок.
Интерес к Qashqai вызывает не только ностальгия по японскому бренду, но и его консервативная надежность. Как отмечают аналитики, спрос на новые автомобили Mazda и Toyota также растет, однако именно китайские версии становятся наиболее доступными для россиян. Это связано с логистикой, ценовой политикой и особенностями параллельного импорта, который позволяет обходить ограничения, возникшие после ухода автоконцернов.
Возвращение Qashqai может изменить баланс сил на рынке кроссоверов. Модель долгое время была одним из лидеров продаж в России, и теперь у нее есть шанс вновь занять эту позицию. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, а цены на европейские и японские машины продолжают расти, китайская сборка становится альтернативой для многих покупателей.
Параллельный импорт, несмотря на все сложности, открывает новые возможности для автолюбителей. Qashqai — яркий пример того, как рынок адаптируется к новым условиям, возвращая востребованные модели в обновленном формате. В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли эта стратегия вернуть популярность некогда культовой модели.
Похожие материалы Ниссан
-
25.02.2026, 09:48
Skoda Karoq признан лучшим семейным кроссовером с пробегом по версии Whatcar
Эксперты назвали десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом до 10 тысяч фунтов на британском рынке. Skoda Karoq неожиданно обошел конкурентов, включая BMW и Seat. Почему именно сейчас этот рейтинг важен для россиян - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 10:40
Три японских кроссовера, которые сохраняют ресурс даже при больших пробегах
Эксперты выделили три модели из Японии, которые остаются востребованными на вторичном рынке благодаря надежности и низким расходам на обслуживание. Почему именно эти кроссоверы выдерживают испытание временем - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 12:07
Сравнение Haval Jolion и Nissan Qashqai: ключевые отличия и оценки владельцев
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Nissan Qashqai - оказались в центре внимания автолюбителей. Мы разобрали их по характеристикам, отзывам и реальным оценкам, чтобы понять, какой из них сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог.Читать далее
-
06.01.2026, 08:54
Nissan Qashqai 2026 выходит в Австралии с уникальным «5-в-1» силовым агрегатом
Nissan готовит к старту Qashqai 2026 года с необычным гибридным мотором. Модель обещает мгновенный отклик и отсутствие переключения передач. В линейке появился новый базовый вариант. Производитель обещает улучшенную динамику и экономичность. Подробности о комплектациях и ценах уже известны.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения
Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 17:59
Nissan Qashqai в кузове седан: фантазия или реальный конкурент Sentra в Европе
Nissan готовит перемены в модельной линейке. В Северной Америке остаются только седаны, но их дни сочтены. В Европе обсуждают возможный дебют Qashqai в кузове седан. Что ждет поклонников марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
25.02.2026, 09:48
Skoda Karoq признан лучшим семейным кроссовером с пробегом по версии Whatcar
Эксперты назвали десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом до 10 тысяч фунтов на британском рынке. Skoda Karoq неожиданно обошел конкурентов, включая BMW и Seat. Почему именно сейчас этот рейтинг важен для россиян - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 10:40
Три японских кроссовера, которые сохраняют ресурс даже при больших пробегах
Эксперты выделили три модели из Японии, которые остаются востребованными на вторичном рынке благодаря надежности и низким расходам на обслуживание. Почему именно эти кроссоверы выдерживают испытание временем - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 12:07
Сравнение Haval Jolion и Nissan Qashqai: ключевые отличия и оценки владельцев
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Nissan Qashqai - оказались в центре внимания автолюбителей. Мы разобрали их по характеристикам, отзывам и реальным оценкам, чтобы понять, какой из них сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог.Читать далее
-
06.01.2026, 08:54
Nissan Qashqai 2026 выходит в Австралии с уникальным «5-в-1» силовым агрегатом
Nissan готовит к старту Qashqai 2026 года с необычным гибридным мотором. Модель обещает мгновенный отклик и отсутствие переключения передач. В линейке появился новый базовый вариант. Производитель обещает улучшенную динамику и экономичность. Подробности о комплектациях и ценах уже известны.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения
Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 17:59
Nissan Qashqai в кузове седан: фантазия или реальный конкурент Sentra в Европе
Nissan готовит перемены в модельной линейке. В Северной Америке остаются только седаны, но их дни сочтены. В Европе обсуждают возможный дебют Qashqai в кузове седан. Что ждет поклонников марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее