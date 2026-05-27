В РЖД показали на фото новые плацкартные вагоны с душем и шторками

27 мая 2026, 20:36
Новые плацкартные вагоны РЖД: душ, розетки и шторки для каждого пассажира
РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны с душевыми, индивидуальными розетками и шторками. Нововведения призваны повысить удобство на популярных маршрутах, особенно в сезон отпусков. Почему это важно - в материале.
Модернизация плацкартных вагонов РЖД выходит на новый уровень: компания представила вагоны, которые отличаются привычными стандартами. Теперь пассажиры смогут воспользоваться душевыми кабинами, персональными розетками и шторками, что раньше было доступно только в более дорогих категориях. Первые такие составы отправляются на южные и дальневосточные направления — именно там традиционно наблюдается максимальный пассажиропоток, особенно летом.
В новых вагонах увеличены размеры спальных мест, что особенно ценится семьями с детьми и теми, кто следит за объемным багажом. Для каждого пассажира предусмотрено отдельное освещение, розетка на 220 В и USB-порт, а также индивидуальная вентиляционная решетка для регулировки температуры. Персональные шторки позволяют создать приватное пространство даже в общем вагоне — такое решение ранее встречалось только в купе и СВ.
Санитарный блок также претерпел серьезные изменения: теперь в каждом вагоне два туалета и отдельная душевая кабина. Это заметно повышает уровень гигиены и комфорта, особенно на дальних маршрутах. По словам главы РЖД Олега Белозерова, новые вагоны в первую очередь появляются на наиболее востребованных направлениях, а конкретные маршруты будут определяться совместно с региональными властями, ориентируясь на запросы пассажиров и туристов.
Заместитель генерального директора РЖД отметил, что компания делает ставку на индивидуализацию помещений: регулируемая вентиляция, увеличенные полки и персональные шторки — всё это должно изменить представление о плацкарте. Сейчас ведется работа над конструкторской документацией, которую планируют завершить в следующем году.
Поставки новых вагонов габарита Т, включая плацкартные, будут осуществляться в рамках долгосрочного контракта с Тверским вагоностроительным заводом до 2030 года. Всего планируется выпустить 449 таких вагонов. Для сравнения, в других странах массовое внедрение душевых и индивидуальных розеток в поездах эконом-класса пока остается редкостью.
Введение новых плацкартных вагонов с душем и индивидуальными удобствами может стать обязательным условием для повышения доступности железнодорожных перевозок в России. Это особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и увеличения количества пассажиров на дальних маршрутах. Согласно данным, подобные нововведения способны не только повысить комфорт, но и задать новый стандарт для всего сегмента эконом-класса в стране.
