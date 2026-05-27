В РЖД показали на фото новые плацкартные вагоны с душем и шторками

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 мая 2026, 20:36

Новые плацкартные вагоны РЖД: душ, розетки и шторки для каждого пассажира

Новые плацкартные вагоны РЖД: душ, розетки и шторки для каждого пассажира

В РЖД показали на фото новые плацкартные вагоны с душем и шторками

Новые плацкартные вагоны РЖД: душ, розетки и шторки для каждого пассажира

РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны с душевыми, индивидуальными розетками и шторками. Нововведения призваны повысить удобство на популярных маршрутах, особенно в сезон отпусков. Почему это важно - в материале.

РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны с душевыми, индивидуальными розетками и шторками. Нововведения призваны повысить удобство на популярных маршрутах, особенно в сезон отпусков. Почему это важно - в материале.

Модернизация плацкартных вагонов РЖД выходит на новый уровень: компания представила вагоны, которые отличаются привычными стандартами. Теперь пассажиры смогут воспользоваться душевыми кабинами, персональными розетками и шторками, что раньше было доступно только в более дорогих категориях. Первые такие составы отправляются на южные и дальневосточные направления — именно там традиционно наблюдается максимальный пассажиропоток, особенно летом.

В новых вагонах увеличены размеры спальных мест, что особенно ценится семьями с детьми и теми, кто следит за объемным багажом. Для каждого пассажира предусмотрено отдельное освещение, розетка на 220 В и USB-порт, а также индивидуальная вентиляционная решетка для регулировки температуры. Персональные шторки позволяют создать приватное пространство даже в общем вагоне — такое решение ранее встречалось только в купе и СВ.

Санитарный блок также претерпел серьезные изменения: теперь в каждом вагоне два туалета и отдельная душевая кабина. Это заметно повышает уровень гигиены и комфорта, особенно на дальних маршрутах. По словам главы РЖД Олега Белозерова, новые вагоны в первую очередь появляются на наиболее востребованных направлениях, а конкретные маршруты будут определяться совместно с региональными властями, ориентируясь на запросы пассажиров и туристов.

Заместитель генерального директора РЖД отметил, что компания делает ставку на индивидуализацию помещений: регулируемая вентиляция, увеличенные полки и персональные шторки — всё это должно изменить представление о плацкарте. Сейчас ведется работа над конструкторской документацией, которую планируют завершить в следующем году.

Поставки новых вагонов габарита Т, включая плацкартные, будут осуществляться в рамках долгосрочного контракта с Тверским вагоностроительным заводом до 2030 года. Всего планируется выпустить 449 таких вагонов. Для сравнения, в других странах массовое внедрение душевых и индивидуальных розеток в поездах эконом-класса пока остается редкостью.

Введение новых плацкартных вагонов с душем и индивидуальными удобствами может стать обязательным условием для повышения доступности железнодорожных перевозок в России. Это особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и увеличения количества пассажиров на дальних маршрутах. Согласно данным, подобные нововведения способны не только повысить комфорт, но и задать новый стандарт для всего сегмента эконом-класса в стране.

Интересно, что российский транспортный рынок регулярно удивляет необычными инженерными решениями. Например, в материале о четырехколесном мотоцикле ЗИМ-350 подробно рассмотрены конструкции, как советские инженеры искали новые формы для массовых перевозок - подробности этого необычного проекта ЗИМ-350 можно найти в нашем архиве.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Барнаул Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться