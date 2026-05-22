Обновленные плацкартные вагоны с душем и розетками - старт на юге и Дальнем Востоке

22 мая 2026, 04:57
РЖД представила новые плацкартные вагоны с душем и персональными светильниками
РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны на самых востребованных направлениях страны. Новые вагоны получили увеличенные полки, индивидуальные светильники и отдельную душевую. Почему это важно для пассажиров - в нашем материале.
В России стартует масштабное обновление плацкартных вагонов: первые составы с новыми удобствами отправятся на южные и дальневосточные маршруты. Это решение связано с высокой загруженностью этих направлений и необходимостью повысить уровень комфорта пассажиров, особенно в сезон отпусков и длительных поездок.
Как сообщил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, новые вагоны в первую очередь появятся там, где пассажиропоток максимален. При этом маршруты совместно с регионамибудут учитывать реальные потребности жителей и туристов. Такой подход позволяет гибко реагировать на спрос и делать поездки более комфортными для разных категорий пассажиров.
Впервые в Москве был представлен новый плацкартный вагон, заметно отличающийся от привычных моделей. В нём увеличены длина и ширина полок, что особенно важно для тех, кто путешествует с детьми или большим багажом. Каждое место оборудовано персональным светильником, розеткой 220 В и USB-портом, а также индивидуальным воздуховодом для регулировки микроклимата. Для приватности предусмотрены шторки — ранее такая опция встречалась только в более дорогих классах.
Существенные изменения коснулись и санитарной зоны: теперь в вагоне установлены две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина. Это заметно повышает уровень гигиены и удобства, особенно на дальних маршрутах. По мнению экспертов, такие нововведения могут стать стандартом для российских поездов в ближайшие годы.
Если сравнивать с зарубежными аналогами, новые плацкартные вагоны РЖД основаны на более широком оснащении, характерном для европейских и азиатских поездов эконом-класса. Важно отметить, что модернизация происходит с учётом российских реалий: сохранена привычная планировка, но добавлены современные элементы комфорта. По данным РЖД, подобное обновление может повысить доступность железнодорожных перевозок и снизить нагрузку на авиа- и автотранспорт в пиковые периоды.
В целом запуск новых плацкартных вагонов на южных и дальневосточных направлениях может стать предпосылкой для развития пассажирских перевозок в России. Это позволит не только повысить качество сервиса, но и сделать поездки более доступными и приятными для миллионов россиян. Судя по представленным данным, обновление подвижного состава — это не просто косметическая мера, а реальный вклад в повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на внутреннем рынке.
