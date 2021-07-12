Новые подробности от Мазда о третьем поколении кроссовера CX-5
Директор по маркетингу Mazda Australia Аластер Доак не подтвердил, станет ли новый CX-5 первой моделью на новой платформе, но намекнул, что так и будет.
Во время презентации для журналистов директор Mazda Australia Винеш Бхинди, отметил, что Mazda продолжает инвестировать в высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания, представив SKYACTIV-X и семейство рядных шестицилиндровых двигателей нового поколения, которые будут использоваться в крупноплатформенных продуктах нового поколения, таких как CX-5 и выше.
Впервые Mazda CX-5 была появилась в 2012 году, спустя четыре года выпустили второе, текущее поколение.
- 1 365 000 РMazda CX-5 2012 в Москве
- 2 200 000 РMazda CX-5 2017 в Москве
- 1 120 000 РMazda CX-5 2016 в Москве
- 1 760 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 1 089 000 РMazda CX-5 2014 в Москве
- 2 530 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 1 665 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 1 368 000 РMazda CX-5 2013 в Москве
- 2 568 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 2 187 000 РMazda CX-5 2019 в Москве
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