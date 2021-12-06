Новые поправки в ОСАГО: с владельцев снимают обязанность сообщать о ДТП в страховую, а мошенников найдут по СНИЛС
Больше всего вопросов вызвал пункт, освобождающий автовладельца от обязанности извещать страховую о ДТП. Он противоречит федеральному законодательству, а поправок в него пока никто вносить не планирует. Представители самого Банка России утверждают, что на самом деле порядок информирования страховщика о факте ДТП не меняется. Водитель, причастный к ДТП, по-прежнему, обязан проинформировать страховщика ОСАГО об аварии в кратчайшие сроки, но не позднее пяти рабочих дней с момента ДТП. Однако водитель и собственник автомобиля – далеко не всегда один и тот же человек. Сейчас водитель (если он не собственник) должен сообщить и страховщикам, и страхователю. Новый порядок предусматривает, что водитель сообщает о ДТП только в страховую компанию, а уже ее специалисты самостоятельно уведомляют автовладельца.
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