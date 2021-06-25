Новые правила обжалования штрафов через госуслуги: проще не станет
Но даже если гражданин не соглашался получать штрафы через госуслуги, их все равно будут туда отправлять. «Письмо счастья» сочтут врученным, если человек зашел в личный кабинет на портал госуслуг хотя бы один раз в течение 7 дней после размещения документа в системе. При этом никого не волнует, зачем гражданин заходил на портал – записаться к врачу или предъявить «ковидный» QR-код, который скоро станет обязательным в Москве для посещения ресторанов. На появившееся в системе новое уведомление он может просто не обратить внимание. Если за 7 дней автовладелец ни разу не посетит госуслуги, постановление распечатают на бумаге и отправят «Почтой России».
Сейчас обжаловать постановление ГИБДД автовладельцы могут, только собственноручно написав соответствующее заявление в бумажном виде. Это долго, хлопотно и неудобно. Новый порядок предусматривают возможность подачи жалобы в электронном виде через госуслуги. Однако эксперты обращают внимание, что механизм «вручения» электронных уведомлений далек от совершенства, и по многим постановлениям срок обжалования может истечь раньше, чем автовладелец узнает о штрафе.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 650 000 РMINI Cooper Clubman 2008 в Москве
- 1 080 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 3 415 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 220 000 РChevrolet Niva 2019 в Москве
- 1 518 000 РBMW 3 серии 2014 в Москве
- 195 000 РVolkswagen Passat 1998 в Москве
- 985 000 РLand Rover Discovery 2006 в Москве
- 220 000 РDatsun mi-DO 2019 в Москве
- 290 000 РOpel Zafira 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий