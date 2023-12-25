Новые правила продления водительских прав: кому не повезло в 2024 году?

Ранее мы писали Срок действия водительских прав в России планируют увеличить до 20 лет Депутаты Госдумы готовят пакет поправок, предусматривающих среди прочего увеличение срока действия водительского ... Читать далее

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, не продлят автоматически . Автомобилистам придется, как и раньше, оформлять медицинскую справку по форме №003-в/у и ехать в подразделение ГИБДД за новыми правами, пишет издание Pravda.Ru со ссылкой на телеграм-канал Shot. В следующем году пройти процедуру предстоит двум миллионам водителей. Именно им не повезет больше всего и вот почему.

В 2024 году депутаты Госдумы планируют продлить срок действия водительских удостоверений с 10 до 20 лет. Сейчас поправки согласовывают с руководством ГИБДД. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2025 года. Поэтому водители, продлевающие права в 2024 году, получат новый документ, действующий до 2034 года. А водители, продлевающие права в 2025-м – удостоверения со сроком действия до 2045 года.

Напомним, управлять автомобилем после окончания срока действия водительского удостоверения запрещено. Нарушитель получит штраф — от 5 000 до 15 000 рублей, а транспортное средство отправят на спецстоянку.

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