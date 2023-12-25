Новые правила продления водительских прав: кому не повезло в 2024 году?
В 2024 году депутаты Госдумы планируют продлить срок действия водительских удостоверений с 10 до 20 лет. Сейчас поправки согласовывают с руководством ГИБДД. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2025 года. Поэтому водители, продлевающие права в 2024 году, получат новый документ, действующий до 2034 года. А водители, продлевающие права в 2025-м – удостоверения со сроком действия до 2045 года.
Напомним, управлять автомобилем после окончания срока действия водительского удостоверения запрещено. Нарушитель получит штраф — от 5 000 до 15 000 рублей, а транспортное средство отправят на спецстоянку.
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В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам.Читать далее
-
25.12.2023, 09:10
Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку
В Красноярске несколько сотен автомобилей выстроились в гигантскую елку, установив новый рекорд России. Предыдущий официально зарегистрированный рекорд принадлежал газелистам Южного Урала.Читать далее
-
25.12.2023, 08:33
Японский автопроизводитель остановил пять заводов из-за скандала с краш-тестами
Компания Daihatsu, которая с 2016 года является дочерним предприятием концерна Toyota, была вынуждена как минимум на месяц остановить работу своих автозаводов в Японии из-за громкого скандала с фальсификацией результатов краш-тестов.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
25.12.2023, 07:25
ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Днем в воскресенье, 24 декабря, на трассе Ростов – Волгодонск произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, Hyundai Solaris и Kia Cerato. Выжить удалось лишь одной женщине.Читать далее
-
25.12.2023, 00:11
АвтоВАЗ испытывает электрическую Lada Niva: подробности проекта
Работа над проектом электрического Lada e-Largus подходит к концу, первые предсерийные экземпляры в декабре собрали в Ижевске. Одновременно на АвтоВАЗе решили выпустить электрическую версию внедорожника Lada Niva.Читать далее
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