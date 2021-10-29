Новые правила прохождения медкомиссии в 2022 году: все особенности
Кто обязан будет получать справку
Все, кто собирается менять права по причине истекшего срока, или получать их впервые, обязаны будут предъявить в автоинспекцию справку о прохождении медицинского осмотра.
Кроме того, пройти медкомиссию и получить справку также придется:
- Водителям, ранее лишенным прав за нетрезвое вождение;
- Водителям, чье здоровье ранее ухудшилось и может влиять на безопасность вождения;
- Водителям, открывающим новую категорию в удостоверении;
- Водителям, чья работа связана с перевозками, поскольку они обязаны проходить медкомиссию раз в год.
Предъявлять медицинскую справку не потребуется, если замена прав осуществляется по причине смены фамилии, потери или порчи водительского удостоверения.
Что будет включать в себя медкомиссия в 2022 году
Существенных изменений состава врачей, которых необходимо пройти водителю при получении справки о пригодности для управления транспортным средством, не произошло. Вам по-прежнему предстоит посетить:
- Окулиста, для проверки остроты зрения и определения, нуждаетесь ли вы в ношении очков или контактных линз во время вождения;
- Психиатра, для проверки психического здоровья;
- Психиатра-нарколога, чья задача выявить наличие проблем с употреблением алкоголя или наркотиков;
- Врача общей практики (терапевта), который на основании заключения других специалистов решит, можно ли вам управлять транспортным средством. При необходимости терапевт может направить вас на дополнительный осмотр к врачу неврологу.
При этом все водители, получающие права категорий: C, D, CE, DE, Tm, Tb, а также подкатегорий C1, D1, C1E, D1E должны в обязательном порядке проходить осмотр у невролога. Этот специалист проверяет наличие расстройств нервной системы, при необходимости врач может назначить прохождение ЭЭГ (электроэнцефалографию). Это исследование выявляет нарушения в работе головного мозга, если они присутствуют.
Как и раньше пройти медкомиссию можно будет только в лицензированных медучреждениях, а пройти осмотр нарколога и психиатра будет можно только в ПНД или Наркодиспансере по месту регистрации или пребывания водителя.
Что же нового появится в медосмотре?
Ожидается, что стоимость справки для получения водительского удостоверения вырастет в 2-3 раза, поскольку с 1 января обязательным станет сдача анализов крови и мочи. Сейчас стоимость справки колеблется в районе 3-6 тысяч рублей.
Сдача анализов станет обязательным требованием для всех водителей. Тогда как на данный момент кровь и мочу на анализ обязаны сдавать только те, кого направит врач нарколог, если заподозрит у водителя наличие зависимости.
Анализы должны будут выявить факты употребления алкоголя или запрещенных веществ, а также медикаментов, несовместимых с управлением транспортным средством. В зависимости от типа обнаруженного вещества и количества, будет приниматься решение о допуске водителя к управлению ТС. Если результаты анализов укажут на наличие явной алкогольной или наркотической зависимости, то водитель не получит допуск к управлению автомобилем.
Что могут показать анализы?
Наличие в крови CDT в концентрации более 1,2% укажет на хронический алкоголизм. В этом случае водителя могут направить в стационар, на прохождение обследования.
В случае с анализами мочи, который будут сдавать все претендующие на получение прав, будут обращать внимание на наличие в образце следов психоактивных веществ и их производных. Положительный анализ на данные вещества укажет на прием наркотиков и психотропных препаратов. Как и в случае с выявлением CDT, водитель будет направлен на дальнейшее обследование.
Направления в стационар потребуются для получения экспертного заключения врачебной комиссии, поскольку в ряде случаев результаты анализов могут оказаться спорными.
Введение новых правил было отложено более чем на два года, поскольку изначально вызвало безумное столпотворения в ПНД и наркологических диспансерах, куда бросились за справками все, кому предстояла замена или первое получение прав. За прошедшее время были продуманы альтернативные способы выявления употребления различных веществ, которые позволят сделать удорожание медицинской справки не более чем в 2-3 раза. Ранее речь шла о росте стоимости справки в 4 раза.
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