23 ноября 2026, 01:12
Почему пригнать и оформить машину из-за границы скоро станет дороже на 100 тысяч рублей
Почему пригнать и оформить машину из-за границы скоро станет дороже на 100 тысяч рублей
Новые требования предлагают внести в ГОСТ 33670-2015. Дистанционную сертификацию могут запретить. Спидометры предлагают проверять в закрытых помещениях. Оформление может подорожать примерно на 100 тысяч рублей.
Автоэксперты вспоминают случаи, когда СБКТС оформляли на Tesla, которые физически находились в США. Проект поправок к ГОСТ 33670-2015 регулирует экспертизу и испытания единичных транспортных средств. Он должен затруднить подобные схемы, но может увеличить расходы на оформление ввезенных автомобилей. Речь идет об оценке соответствия и получении СБКТС для отдельных машин, а не о новых требованиях к серийным моделям. На момент публикаций проект проходил межведомственное согласование.
Проект предусматривает контроль въезда в испытательные лаборатории. На каждой площадке предлагают установить две видеокамеры по обе стороны автомобиля, а трансляцию вести на сайте центра в реальном времени. Записи должны храниться не менее 24 месяцев в архиве, защищенном от несанкционированного доступа и изменений. Фотофиксация потребуется во время испытаний, в том числе при проверках тормозов, шума, выхлопа и рулевого управления.
Отдельное требование касается спидометров. Правила ООН № 39 предусматривают испытания при температуре 23±5 °C. Поэтому проект предлагает отказаться от проверки приборов на улице и проводить ее в закрытом помещении. Лабораториям понадобится ровная площадка с твердым покрытием и разгонной полосой длиной не менее 30 метров и шириной не менее трех метров. На ней должны быть участки для разгона, стабилизации скорости, измерений и безопасного замедления автомобиля.
Во время испытания водитель должен разогнать автомобиль внутри помещения до установившейся скорости не менее 25 км/ч по спидометру. Затем он зафиксирует показания прибора и безопасно остановится. Представители ФГУП «НАМИ» считают такую процедуру необходимой для достоверности измерений и соблюдения международных норм.
Требования относятся к оценке соответствия единичных транспортных средств и могут применяться независимо от типа силовой установки: к автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями, гибридам и электромобилям. Изменения должны подтвердить, что машина действительно прибыла в лабораторию и прошла предусмотренные испытания.
Для владельцев машин главным практическим последствием может стать рост расходов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценивает возможное удорожание оформления документов примерно в 100 тысяч рублей. Это экспертная оценка, а не установленный государством тариф. По мнению Шапарина, содержание крупных крытых площадок заметно увеличит цены на услуги лабораторий. Особенно чувствительным это может оказаться для импорта праворульных автомобилей из Японии и других машин на Дальнем Востоке. Оценку возможных расходов приводит «Татар-информ». Эксперт также считает проверку спидометра в помещении избыточной: электронные приборы можно диагностировать другими способами.
Видеоконтроль должен сократить количество фиктивных сертификатов и снизить риск покупки автомобиля, не прошедшего реальную проверку. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков и эксперт Игорь Моржаретто считают борьбу с фиктивной сертификацией необходимой, но предупреждают: обязательные крытые треки могут создать чрезмерную нагрузку для легального бизнеса и автовладельцев. Проект поправок пока проходит согласование, описанные требования еще не вступили в силу.
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-
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