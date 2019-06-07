7 июня 2019, 17:31

Новые правила техосмотра вступят в силу через год

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, предусматривающий оформление диагностических карт в электронном виде и обязательную фотофиксацию автомобиля во время осмотра.
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
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Новый закон направлен, в первую очередь, на борьбу с торговлей диагностическими картами без реального осмотра автомобиля. Операторов техосмотра обязали дважды фотографировать приезжающие машины на линии диагностики – в начале и в конце осмотра. Затем, зафиксировав геопозицию снимков, их необходимо направить в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО), которая находится в ведении ГИБДД. В процессе обсуждения предлагалось ввести также обязательную видеофиксацию процедуры осмотра. Но в окончательной редакции закона от этой идеи решили отказаться из-за сложности и дороговизны.

Все диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в базе не менее 5 лет. При необходимости, автовладелец сможет бесплатно получить у оператора бумажную выписку из своей электронной диагностической карты, заверенную экспертом. Операторы ТО должны будут раз в два года подтверждать аккредитацию.

Новые правила техосмотра вступают в силу через год после официального опубликования, то есть 7 июня 2020 года. За это время операторы ТО должны успеть подготовиться к новой процедуре. Нововведения, по всей видимости, приведут к незначительному подорожанию. Сейчас минимальная цена за прохождение техосмотра зафиксирована в Орловской области – 300 рублей. Больше всего просят в Ненецком автономном округе – 1 099 рублей. В среднем по России процедура стоит 500 рублей.

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Новые правила техосмотра вступят в силу через год
{{material_126037}}Новый закон направлен, в первую очередь, на борьбу с торговлей диагностическими картами без реального осмотра автомобиля. Операторов техосмотра обязали дважды фотографировать приезжающие машины на линии диагностики – в начале и в конце осмотра. Затем, зафиксировав геопозицию снимков, их необходимо направить в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО), которая находится в ведении ГИБДД. В процессе обсуждения предлагалось ввести также обязательную видеофиксацию процедуры осмотра. Но в окончательной редакции закона от этой идеи решили отказаться из-за сложности и дороговизны.Все диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в базе не менее 5 лет. При необходимости, автовладелец сможет бесплатно получить у оператора бумажную выписку из своей электронной диагностической карты, заверенную экспертом. Операторы ТО должны будут раз в два года подтверждать аккредитацию.Новые правила техосмотра вступают в силу через год после официального опубликования, то есть 7 июня 2020 года. За это время операторы ТО должны успеть подготовиться к новой процедуре. Нововведения, по всей видимости, приведут к незначительному подорожанию. Сейчас минимальная цена за прохождение техосмотра зафиксирована в Орловской области – 300 рублей. Больше всего просят в Ненецком автономном округе – 1 099 рублей. В среднем по России процедура стоит 500 рублей.
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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