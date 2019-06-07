7 июня 2019, 17:31
Новые правила техосмотра вступят в силу через год
- 2122
- 0
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, предусматривающий оформление диагностических карт в электронном виде и обязательную фотофиксацию автомобиля во время осмотра.
Ранее мы писали
Правительство России все гадает: как сделать так, чтобы талоны техосмотра не продавались чуть ли не на уличных ...Читать далее
Все диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в базе не менее 5 лет. При необходимости, автовладелец сможет бесплатно получить у оператора бумажную выписку из своей электронной диагностической карты, заверенную экспертом. Операторы ТО должны будут раз в два года подтверждать аккредитацию.
Новые правила техосмотра вступают в силу через год после официального опубликования, то есть 7 июня 2020 года. За это время операторы ТО должны успеть подготовиться к новой процедуре. Нововведения, по всей видимости, приведут к незначительному подорожанию. Сейчас минимальная цена за прохождение техосмотра зафиксирована в Орловской области – 300 рублей. Больше всего просят в Ненецком автономном округе – 1 099 рублей. В среднем по России процедура стоит 500 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Пришлите код от магнитолы серийный номер м279337
Покупал хендай солярис ответственно, поэтому тщательно читал отзывы о каждом дилере в Питере. Это же моя первая машина) страшно довериться не тем. И когда приехал в этот салон оформлять, то порядком достал менеджера) ) несмотря на это он все равно спокойно мне все рассказывал и ни разу не вел себя ...
Цитата:| Кому: Aлексей Пробовал на днях. Не подошли. Матизовская ступица болтается на бидовской гранате... а бидовская входит плотно. Я ставил матизовский кулак (в своем гнездо разбило) . Но там свой подшипник, конический. Он не зажимается между родными бидовскими ступицей и гранатой, болтался и рассыпался ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве