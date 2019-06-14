Новые правила тюнинга в России: как доработать авто по закону
- 579
- 0
Закон о тюнинге автомобилей. Все подробности
Прежде всего, процедуры тюнинга наконец-то стали считать государственной услугой. Как говорится в постановлении ГИБДД, до этого порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Теперь же все станет более прозрачным.
Далее сотрудники ГИБДД проверят все документы и выдадут свое разрешение на тюнинг. Затем водитель получает разрешение на установку нового оборудования и с ним едет на сервис. Наконец, он снова должен посетить лабораторию, получить протокол проверки и пройти техосмотр.
Выдача разрешения ГИБДД на внесение изменений в конструкцию машины осуществляется бесплатно. Срок процедуры не должен превышать трех дней. Часть документов автовладелец может предоставить в электронном виде через портал госуслуг.
Где делать тюнинг автомобиля
Существует три основных вида тюнинга: технический, внешний и внутренний. Все они направлены на то, чтобы повысить производительность и мощность автомобиля, а также сделать транспортное средство уникальным и индивидуальным.
Однако все же есть недостатки такого апгрейда. Доработка автомобилей требует немалых денежных вложений, которые не окупятся. Кроме того, при некачественном тюнинге существует вероятность поломки машины, что может привести к ДТП. Ещё один существенный недостаток тюнинга авто - повышенное внимание ГИБДД к таким автомобилям. Инспекторы чаще останавливают для проверки документов именно тюнингованные авто, несмотря на то, что владелец не нарушал ПДД.
|
«
Автовладелец, который все же решился сделать тюнинг, должен помнить, что качественную работу могут провести только в официальном дилерском центре соответствующего бренда. В различных «гаражных» СТО владелец транспортного средства рискует получить некачественное обслуживание и как итог – испорченный автомобиль
»
Дмитрий Каминский, заместитель директора департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр»
Владельцы отечественных автомобилей старше 2004 года выпуска предпочитают в большинстве своем тюнинговать свою машину самостоятельно или с привлечением друзей и знакомых. Иномарки аналогичного возраста дорабатывают самостоятельно примерно треть автомобилистов. Чем старше становится машина, тем реже ее начинают завозить в авторизованные сервисные центры. И это главная ошибка автовладельцев, считают эксперты.
|
«
Самостоятельный тюнинг – дело щепетильное. Редко после внесения конструктивных изменений машина остается привлекательной. Особенно, если владелец не обладает чувством вкуса: вешает на машину резиновые коврики, светодиодные «люстры», цветные обвесы. Нужно либо много денег вкладывать в качественный стильный тюнинг, либо оставить автомобиль без изменений. Второй вариант, как мне кажется, даже логичнее
»
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве