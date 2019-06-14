14 июня 2019, 08:55

Новые правила тюнинга в России: как доработать авто по закону

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Нынешнее лето началось для автомобилистов по традиции с перемен. На сей раз законодатели порядок проведения изменений в конструкцию машин. Рассказываем, как теперь делать тюнинг.

Закон о тюнинге автомобилей. Все подробности

Прежде всего, процедуры тюнинга наконец-то стали считать государственной услугой. Как говорится в постановлении ГИБДД, до этого порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Теперь же все станет более прозрачным.

Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
При желании как-то усовершенствовать свою машину автовладелец должен посетить отделение Госавтоинспекции с полным пакетом документов, в том числе заключением технической экспертизы. Эта справка выдается только в испытательной лаборатории.

Далее сотрудники ГИБДД проверят все документы и выдадут свое разрешение на тюнинг. Затем водитель получает разрешение на установку нового оборудования и с ним едет на сервис. Наконец, он снова должен посетить лабораторию, получить протокол проверки и пройти техосмотр.

Выдача разрешения ГИБДД на внесение изменений в конструкцию машины осуществляется бесплатно. Срок процедуры не должен превышать трех дней. Часть документов автовладелец может предоставить в электронном виде через портал госуслуг.

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Финальным этапом проведения тюнинга является очередное посещение Госавтониспекции. Специалисты проверяют документы, сам автомобиль, а также проводят другие необходимые процедуры. В случае положительного решения владелец машины получает новое СТС, где кратко описаны все изменения. Размер государственной пошлины за эту услугу составляет уже 800 рублей.

Где делать тюнинг автомобиля

Существует три основных вида тюнинга: технический, внешний и внутренний. Все они направлены на то, чтобы повысить производительность и мощность автомобиля, а также сделать транспортное средство уникальным и индивидуальным.

Однако все же есть недостатки такого апгрейда. Доработка автомобилей требует немалых денежных вложений, которые не окупятся. Кроме того, при некачественном тюнинге существует вероятность поломки машины, что может привести к ДТП. Ещё один существенный недостаток тюнинга авто - повышенное внимание ГИБДД к таким автомобилям. Инспекторы чаще останавливают для проверки документов именно тюнингованные авто, несмотря на то, что владелец не нарушал ПДД.

Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Новые правила тюнинга в России как доработать авто по закону
Тем не менее, многие автомобилисты, понимая все риски тюнинга, дорабатывают свои машины. Это, своего рода, хобби, хочется иметь уникальный автомобиль, и никаких денег для этого не жалко. Если вы решились сделать тюнинг, не скупитесь на хороших мастеров.
Дмитрий Каминский, заместитель директора департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» « Автовладелец, который все же решился сделать тюнинг, должен помнить, что качественную работу могут провести только в официальном дилерском центре соответствующего бренда. В различных «гаражных» СТО владелец транспортного средства рискует получить некачественное обслуживание и как итог – испорченный автомобиль »
Дмитрий Каминский, заместитель директора департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр»
Тем не менее, некоторые автомобилисты доверяют доработку своей машины так называемым тюнинг-ателье. Они имеют квалифицированный персонал, полный перечень инструмента и специального оборудования для проведения ТО, диагностик и доработки автомобилей всего модельного ряда. Как правило, хорошее ателье использует оригинальные запчасти.

Владельцы отечественных автомобилей старше 2004 года выпуска предпочитают в большинстве своем тюнинговать свою машину самостоятельно или с привлечением друзей и знакомых. Иномарки аналогичного возраста дорабатывают самостоятельно примерно треть автомобилистов. Чем старше становится машина, тем реже ее начинают завозить в авторизованные сервисные центры. И это главная ошибка автовладельцев, считают эксперты.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Самостоятельный тюнинг – дело щепетильное. Редко после внесения конструктивных изменений машина остается привлекательной. Особенно, если владелец не обладает чувством вкуса: вешает на машину резиновые коврики, светодиодные «люстры», цветные обвесы. Нужно либо много денег вкладывать в качественный стильный тюнинг, либо оставить автомобиль без изменений. Второй вариант, как мне кажется, даже логичнее »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Действительно, мало кто из автовладельцев задумывается о безопасности своей машины после проведения тюнинг-процедур. Как говорят эксперты, даже малейшие изменения могут нарушить эксплуатационные характеристики транспортного средства и вызвать замечания ГИБДД. Во втором случае от штрафов – не отвертеться. Наконец, могут возникнуть сложности с регистрацией автомобиля и дальнейшей эксплуатацией.

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JuneSummer.1
Забавная история на заправке
добрый вечер, всем читающим не первый раз подобное читаю и у людей хватает на это совести заправщик, кассир, все молодцы, там явно какая-то хитроумная схема Автор, не переживайте, все что случилось на их совести, им все вернется бумерангом жизнь так часто с нами поступает
JuneSummer.1
Бьют машину!!!
тема от 2010 года, скорее всего уже все решилось была и у меня подобная ситуация, то царапали, то дворники отламывали. но потом прекратилось, когда машина пару дней постояла на стоянке на Вашем месте я бы, скорее всего, караулила бы. заловила бы, и с поличным - полиции.
JuneSummer.1
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Новые правила тюнинга в России: как доработать авто по закону
Закон о тюнинге автомобилей. Все подробностиПрежде всего, процедуры тюнинга наконец-то стали считать государственной услугой. Как говорится в постановлении ГИБДД, до этого порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Теперь же все станет более прозрачным.{{gallery_271}} При желании как-то усовершенствовать свою машину автовладелец должен посетить отделение Госавтоинспекции с полным пакетом документов, в том числе заключением технической экспертизы. Эта справка выдается только в испытательной лаборатории.Далее сотрудники ГИБДД проверят все документы и выдадут свое разрешение на тюнинг. Затем водитель получает разрешение на установку нового оборудования и с ним едет на сервис. Наконец, он снова должен посетить лабораторию, получить протокол проверки и пройти техосмотр.Выдача разрешения ГИБДД на внесение изменений в конструкцию машины осуществляется бесплатно. Срок процедуры не должен превышать трех дней. Часть документов автовладелец может предоставить в электронном виде через портал госуслуг.{{material_126599}} Финальным этапом проведения тюнинга является очередное посещение Госавтониспекции. Специалисты проверяют документы, сам автомобиль, а также проводят другие необходимые процедуры. В случае положительного решения владелец машины получает новое СТС, где кратко описаны все изменения. Размер государственной пошлины за эту услугу составляет уже 800 рублей.Где делать тюнинг автомобиляСуществует три основных вида тюнинга: технический, внешний и внутренний. Все они направлены на то, чтобы повысить производительность и мощность автомобиля, а также сделать транспортное средство уникальным и индивидуальным. Однако все же есть недостатки такого апгрейда. Доработка автомобилей требует немалых денежных вложений, которые не окупятся. Кроме того, при некачественном тюнинге существует вероятность поломки машины, что может привести к ДТП. Ещё один существенный недостаток тюнинга авто - повышенное внимание ГИБДД к таким автомобилям. Инспекторы чаще останавливают для проверки документов именно тюнингованные авто, несмотря на то, что владелец не нарушал ПДД. {{gallery_197}} Тем не менее, многие автомобилисты, понимая все риски тюнинга, дорабатывают свои машины. Это, своего рода, хобби, хочется иметь уникальный автомобиль, и никаких денег для этого не жалко. Если вы решились сделать тюнинг, не скупитесь на хороших мастеров. {{person_251_Автовладелец, который все же решился сделать тюнинг, должен помнить, что качественную работу могут провести только в официальном дилерском центре соответствующего бренда. В различных «гаражных» СТО владелец транспортного средства рискует получить некачественное обслуживание и как итог – испорченный автомобиль}} Тем не менее, некоторые автомобилисты доверяют доработку своей машины так называемым тюнинг-ателье. Они имеют квалифицированный персонал, полный перечень инструмента и специального оборудования для проведения ТО, диагностик и доработки автомобилей всего модельного ряда. Как правило, хорошее ателье использует оригинальные запчасти.Владельцы отечественных автомобилей старше 2004 года выпуска предпочитают в большинстве своем тюнинговать свою машину самостоятельно или с привлечением друзей и знакомых. Иномарки аналогичного возраста дорабатывают самостоятельно примерно треть автомобилистов. Чем старше становится машина, тем реже ее начинают завозить в авторизованные сервисные центры. И это главная ошибка автовладельцев, считают эксперты. {{person_79_Самостоятельный тюнинг – дело щепетильное. Редко после внесения конструктивных изменений машина остается привлекательной. Особенно, если владелец не обладает чувством вкуса: вешает на машину резиновые коврики, светодиодные «люстры», цветные обвесы. Нужно либо много денег вкладывать в качественный стильный тюнинг, либо оставить автомобиль без изменений. Второй вариант, как мне кажется, даже логичнее}} Действительно, мало кто из автовладельцев задумывается о безопасности своей машины после проведения тюнинг-процедур. Как говорят эксперты, даже малейшие изменения могут нарушить эксплуатационные характеристики транспортного средства и вызвать замечания ГИБДД. Во втором случае от штрафов – не отвертеться. Наконец, могут возникнуть сложности с регистрацией автомобиля и дальнейшей эксплуатацией.
2019-06-14
Автор: Арина Милая
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