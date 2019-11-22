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22 ноября 2019, 11:46

Новые правила водительской медкомиссии перенесли на июль

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Приказ Минздрава, усложняющий процедуру прохождения водительской медкомиссии, должен был вступить в силу с 22 ноября 2019 года. Однако, «с учетом обеспокоенности граждан», дату перенесли на 1 июля 2020 года.
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Для получения медицинской справки водители должны дополнительно сдать анализ крови на маркеры алкоголизма и анализ мочи, выявляющий употребление наркотиков. Стоимость водительской комиссии должна была вырасти в несколько раз. Накануне в регионах выстроились километровые очереди в наркодиспенсеры. Не обошлось без трагедии. В Казани в очереди умер пожилой мужчина.

Чтобы не обострять ситуацию, Минздрав был вынужден спешно отозвать приказ, а директор Национального научного центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, давшая положительный отзыв по новой процедуре, уволилась. Сегодня стало известно, что от нововведения не отказались, а просто перенесли дату его вступления в силу – на более спокойный летний период. Порядок получения медицинских справок для водителей изменится с 1 июля 2020 года.

Остается открытым вопрос, насколько подорожают справки. Надо ли будет водителям сдавать те же самые дорогие анализы или им найдут замену подешевле? Вчера замглавы Минздрава Олег Салагай туманно говорил о необходимости провести «дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании». Пока текст приказа остается неизменным. CDT-тест действительно дорогой, но считается на сегодняшний день одним из самых информативных. Правда, cогласно приказу Минздрава, пороговое значение по этому показателю составляет 1,2%. Эксперты говорят, что нормой считается 1,6% и к человеку с результатом меньше 2% вопросов на предмет хронического алкоголизма вообще возникать не должно. У реально злоупотребляющих CDT составляет 3,1%.

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Новые правила водительской медкомиссии перенесли на июль
{{material_128190}}Для получения медицинской справки водители должны дополнительно сдать анализ крови на маркеры алкоголизма и анализ мочи, выявляющий употребление наркотиков. Стоимость водительской комиссии должна была вырасти в несколько раз. Накануне в регионах выстроились километровые очереди в наркодиспенсеры. Не обошлось без трагедии. В Казани в очереди умер пожилой мужчина.Чтобы не обострять ситуацию, Минздрав был вынужден спешно отозвать приказ, а директор Национального научного центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, давшая положительный отзыв по новой процедуре, уволилась. Сегодня стало известно, что от нововведения не отказались, а просто перенесли дату его вступления в силу – на более спокойный летний период. Порядок получения медицинских справок для водителей изменится с 1 июля 2020 года.Остается открытым вопрос, насколько подорожают справки. Надо ли будет водителям сдавать те же самые дорогие анализы или им найдут замену подешевле? Вчера замглавы Минздрава Олег Салагай туманно говорил о необходимости провести «дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании». Пока текст приказа остается неизменным. CDT-тест действительно дорогой, но считается на сегодняшний день одним из самых информативных. Правда, cогласно приказу Минздрава, пороговое значение по этому показателю составляет 1,2%. Эксперты говорят, что нормой считается 1,6% и к человеку с результатом меньше 2% вопросов на предмет хронического алкоголизма вообще возникать не должно. У реально злоупотребляющих CDT составляет 3,1%.
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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