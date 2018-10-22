22 октября 2018, 09:16
Новые правила возврата прав вступили в силу
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В России вступили в силу поправки, регулирующие процедуру возврата прав. Повторный экзамен на знание правил станет проще, зато у всех проверят, оплачены ли штрафы. У водителей, осужденных по УК за «пьяные» ДТП с пострадавшими, требовать медицинскую справку больше не будут.
В постановлении правительства акцент сделан на обязательность оплаты всех штрафов перед возвратом прав. Подтверждением должны служить банковские квитанции. Однако новый документ лишь дублирует требования статьи 32.6 КоАП, которая действует с 2013 года.
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Кроме того, получить права водитель должен в регионе, где было вынесено постановление. Если водитель из Петербурга нарушил правила и был лишен прав в Краснодаре, за водительским удостоверением ему придется ехать в Краснодар. Если это неудобно, то за 30 дней до заветной даты необходимо написать заявление, с просьбой выслать права заказной почтой в другое подразделение ГИБДД, по месту жительства.
Водителям, лишенным прав за «пьяное» вождение и оштрафованным по административной статье, по-прежнему, придется проходить мед.комиссию и предъявлять в ГИБДД медицинскую справку. У водителей, осужденных по УК РФ (за «пьяное» ДТП с тяжелыми последствиями, в котором пострадали или погибли люди) медицинскую справку и оплату штрафов требовать не будут.
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