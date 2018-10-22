22 октября 2018, 09:16

Новые правила возврата прав вступили в силу

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В России вступили в силу поправки, регулирующие процедуру возврата прав. Повторный экзамен на знание правил станет проще, зато у всех проверят, оплачены ли штрафы. У водителей, осужденных по УК за «пьяные» ДТП с пострадавшими, требовать медицинскую справку больше не будут.
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В постановлении правительства акцент сделан на обязательность оплаты всех штрафов перед возвратом прав. Подтверждением должны служить банковские квитанции. Однако новый документ лишь дублирует требования статьи 32.6 КоАП, которая действует с 2013 года.

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Сдавать теоретический экзамен перед возвратом прав надо было и раньше. Теперь знания водителей будут проверять по сокращенной программе, в которой останутся лишь вопросы по правилам дорожного движения. Из экзамена исключат разделы, касающиеся правил оказания первой медпомощи, устройства автомобиля и основ законодательства. Но произойдет это не сразу. Сейчас процедура сдачи теоретического экзамена полностью автоматизирована. Потребуется некоторое время, чтобы внести изменения в компьютерную программу, предусмотрев отдельные варианты для сдающих на права впервые и для сдающих после лишения прав. До этого момента, формально, водителей будут заставлять проходить проверку, не предусмотренную действующим законодательством. 

Кроме того, получить права водитель должен в регионе, где было вынесено постановление. Если водитель из Петербурга нарушил правила и был лишен прав в Краснодаре, за водительским удостоверением ему придется ехать в Краснодар. Если это неудобно, то за 30 дней до заветной даты необходимо написать заявление, с просьбой выслать права заказной почтой в другое подразделение ГИБДД, по месту жительства.
 
Водителям, лишенным прав за «пьяное» вождение и оштрафованным по административной статье, по-прежнему, придется проходить мед.комиссию и предъявлять в ГИБДД медицинскую справку. У водителей, осужденных по УК РФ (за «пьяное» ДТП с тяжелыми последствиями, в котором пострадали или погибли люди) медицинскую справку и оплату штрафов требовать не будут.

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Новые правила возврата прав вступили в силу
В постановлении правительства акцент сделан на обязательность оплаты всех штрафов перед возвратом прав. Подтверждением должны служить банковские квитанции. Однако новый документ лишь дублирует требования статьи 32.6 КоАП, которая действует с 2013 года.{{material_122976}}Сдавать теоретический экзамен перед возвратом прав надо было и раньше. Теперь знания водителей будут проверять по сокращенной программе, в которой останутся лишь вопросы по правилам дорожного движения. Из экзамена исключат разделы, касающиеся правил оказания первой медпомощи, устройства автомобиля и основ законодательства. Но произойдет это не сразу. Сейчас процедура сдачи теоретического экзамена полностью автоматизирована. Потребуется некоторое время, чтобы внести изменения в компьютерную программу, предусмотрев отдельные варианты для сдающих на права впервые и для сдающих после лишения прав. До этого момента, формально, водителей будут заставлять проходить проверку, не предусмотренную действующим законодательством. Кроме того, получить права водитель должен в регионе, где было вынесено постановление. Если водитель из Петербурга нарушил правила и был лишен прав в Краснодаре, за водительским удостоверением ему придется ехать в Краснодар. Если это неудобно, то за 30 дней до заветной даты необходимо написать заявление, с просьбой выслать права заказной почтой в другое подразделение ГИБДД, по месту жительства. Водителям, лишенным прав за «пьяное» вождение и оштрафованным по административной статье, по-прежнему, придется проходить мед.комиссию и предъявлять в ГИБДД медицинскую справку. У водителей, осужденных по УК РФ (за «пьяное» ДТП с тяжелыми последствиями, в котором пострадали или погибли люди) медицинскую справку и оплату штрафов требовать не будут.
2018-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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