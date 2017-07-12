Новые программы автокредитования подарят россиянам тройную выгоду
Новый закон включает в себя несколько предложений, касающихся покупки автомобилей. Самые масштабные имеют названия «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В чем суть?
Обе программы позволяют сэкономить на покупке нового автомобиля до 10%. В рамках программы «Первый автомобиль» выгоду получает покупатель, приобретающий свой первый легковой транспорт. А участниками второй программы становятся семьи с двумя и более детьми.
Эксперты хоть и отмечают положительное влияние нового порядка субсидирования на рынок, все же видят некоторые сложности в реализации госпрограммы. В первую очередь возникает вопрос - как именно определить, что приобретаемая машина является первой для покупателя? А для семейных покупателей подойдет практически любой автомобиль, какие критерии применять в этом случае? Закон требует некоторых доработок, но в целом все аналитики и эксперты сходятся во мнении, что государственная поддержка окажет положительное влияние на автомобильный рынок и промышленность, и в конечном итоге принесет выгоду государству.
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