Как выглядит новый завод МАЗ и как собирают автобусы

3 февраля 2026, 22:21
Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Минский автозавод завершил строительство современного корпуса для выпуска автобусов, опередив сроки почти на год. Предприятие ориентировано на выпуск инновационных автобусов. Как это повлияет на рынок и какие перемены ждут перевозчиков — в нашем материале.
Запуск нового корпуса автобусного завода МАЗ — событие, которое может заметно изменить расстановку сил на рынке пассажирского транспорта в России и странах СНГ. В условиях, когда перевозчики ищут современные и экономичные решения, появление новых производственных мощностей в Минске становится не просто очередной новостью, а фактором, способным повлиять на стратегию закупок и обновления автопарков.
В марте 2025 года на территории Минского автомобильного завода завершилось строительство нового корпуса площадью более 40 тысяч квадратных метров. Уже к концу месяца с конвейера сошел первый автобус, а в апреле стартовал промышленный выпуск. Важно отметить, что работы по запуску новых цехов были завершены на десять месяцев раньше изначально запланированного срока — редкий случай для крупных промышленных проектов.
Новый корпус включает в себя цеха сварки, окраски и сборки, а также отдельные линии для диагностики и наладки техники. Здесь же размещены современные склады и автономные производственные линии, что позволяет гибко реагировать на изменения спроса и быстро внедрять новые модели. До 2027 года завод будет выпускать автобусы второго и третьего поколений, а затем полностью перейдет на выпуск техники нового поколения.
Генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович отмечает, что новые мощности позволили не только выполнить все обязательства по контрактам, но и перейти на инновационную платформу. В планах — запуск производства сочлененного автобуса, в том числе электрической версии, а также расширение линейки газовых моделей, которые особенно востребованы на российском рынке.
Во время визита премьер-министр Александр Турчин лично ознакомился с технологическим процессом сборки и оценил выполнение текущих контрактов. Особое внимание он уделил вопросам повышения производительности, снижению трудоемкости и максимальной загрузке оборудования. Кроме того, поставлена задача по развитию сотрудничества с компанией «ПОЖСНАБ» для освоения и внедрения малогабаритного полноприводного шасси — решение, которое может заинтересовать не только городские, но и региональные автопарки.
На заводе подчеркивают, что новые линии открывают возможности для ускоренной оптимизации модельного ряда и развития электрического и газового транспорта. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на экологичные и экономичные решения в сфере пассажирских перевозок. В ближайшие годы МАЗ планирует не только укрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и расширить экспорт, делая ставку на современные технологии и гибкость производства.
С учетом ускоренного ввода в эксплуатацию и амбициозных планов по развитию модельного ряда, МАЗ становится одним из ключевых игроков в сегменте пассажирского транспорта. Для российских перевозчиков это означает появление новых возможностей для обновления автопарка, а для конкурентов — необходимость пересматривать свои стратегии. В ближайшее время рынок может столкнуться с серьезными изменениями, и к ним стоит готовиться уже сейчас.
