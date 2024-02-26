Новые резиденты ОЭЗ «Санкт‑Петербург» инвестируют более 16 млрд рублей

26.02.2024, 14:40

Бракованные автомобили Volkswagen больше не ремонтируют бесплатно в России

Концерн Volkswagen Group перестал проводить в России отзывные кампании, а значит, владельцы автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi с выявленным производственными дефектами больше не могут рассчитывать на бесплатный ремонт, как их коллеги по несчастью во всем мире.Читать далее