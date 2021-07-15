Новые самовозгорания электрокаров: на этот раз горят Bolt
После инцидентов с электромобилями Chevrolet Bolt компания GM попросила владельцев быть крайне внимательными во время эксплуатации. За последние две недели произошло два самовозгорания, и еще один пожар в мае. Возгорания происходят после обновления программного обеспечения.
General Motors была уведомлена о двух недавних инцидентах с возгоранием электромобилей Chevrolet Bolt. «Из-за излишней осторожности мы просим владельцев электромобилей Chevrolet Bolt 2017-2019 годов выпуска, парковать свои автомобили на открытом воздухе сразу после зарядки и не оставлять автомобили включенными в сеть на ночь. В GM безопасность является наивысшим приоритетом, и мы стараемся как можно быстрее решить эту проблему».
Представитель GM подтвердил, что в центре внимания находится автоматическая или неконтролируемая зарядка. Любая зарядка должна контролироваться, поэтому теперь рекомендуют не заряжать авто всю ночь, когда люди спят.
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